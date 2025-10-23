Top Spin Messina di nuovo in trasferta a Servigliano per la seconda giornata

Sfida in programma venerdì 24 ottobre alle ore 21. A seguire la squadra in panchina Marco Faso in sostituzione del tecnico Wang Hong Liang

MESSINA – Ad oltre un mese dal turno inaugurale si torna in campo per la seconda giornata di serie A1 di tennistavolo maschile che vedrà la Top Spin Messina WatchesTogether di scena in trasferta a Servigliano (FM). Nuovo impegno esterno proposto dal calendario per la formazione del presidente Giorgio Quartuccio, vittoriosa all’esordio per 3-2 in terra sarda contro il Muravera, conquistando i primi due punti del suo torneo. L’appuntamento è per venerdì 24 ottobre, alle ore 21, sotto la direzione arbitrale affidata a Alberto Sabbatini.

Da quest’anno la formula di gioco è la New Swaythling su cinque singolari: con il risultato di 3-0 o 3-1 vengono assegnati 3 punti alla vincente e 0 alla perdente, mentre in caso di 3-2 la vincente ottiene 2 punti e la perdente un punto. Al debutto i marchigiani sono stati sconfitti per 3-1 in casa del Tennistavolo Sassari campione in carica.

Nel precedente della scorsa stagione, a gennaio 2025, prevalse la Top Spin Messina WatchesTogether per 4-2, iniziando la sua rimonta in classifica che, passo dopo passo, si concluse con la qualificazione ai playoff e la disputa della finale scudetto. Dopo questa trasferta la compagine del presidente Giorgio Quartuccio giocherà la prima stagionale davanti al proprio pubblico domenica 2 novembre, sfidando la Marcozzi nella rinnovata palestra di Villa Dante.

La Top Spin Messina al completo

Nel roster della Top Spin, che sarà guidata in panchina a Servigliano ancora da Marco Faso in sostituzione del tecnico Wang Hong Liang, figurano il moldavo Vladislav Ursu, il croato Frane Tomislav Kojić, il numero 2 del ranking italiano Niagol Stoyanov, Humberto Manhani Jr., Antonino Amato e Danilo Faso. Il talento quindicenne, reduce dall’esperienza con la Nazionale maggiore agli Europei a squadre in Croazia, affronterà i marchigiani nelle vesti di ex, dopo le due stagioni dense di soddisfazioni, vissute in prestito, coronate dalla promozione in A1 e dalla successiva salvezza, con tanto di finale raggiunta in Coppa Italia.

Gli avversari della Virtus Servigliano

Per la Virtus Servigliano, oltre al riconfermato francese Enzo Angles, la pattuglia straniera è completata da altri due transalpini, Mathieu De Saintilan e Jeremy Petiot, dallo spagnolo Carlos Caballero, un ex, per aver indossato la maglia della Top Spin nella trionfale stagione 2021/22 culminata con la vittoria dello scudetto, e il portoghese Andrè Coelho Da Silva. Completano il quadro gli azzurri Giacomo Izzo (laureatosi campione italiano Under 19) e Daniele Pinto.

Il programma della 2ª giornata di Serie A1:

22/10 ore 18 Marcozzi-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici

24/10 ore 21 Virtus Servigliano-Top Spin Messina WatchesTogether

25/10 ore 16 Santa Tecla Nulvi-Tennistavolo Sassari

25/10 ore 18.30 Apuania Carrara-Alfa Food Bagnolese

Classifica: Tennistavolo Sassari 3 punti; Top Spin Messina WatchesTogether, Alfa Food Bagnolese, Apuania Carrara 2; Marcozzi, Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici, Santa Tecla Nulvi 1; Virtus Servigliano 0.