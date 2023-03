Top Spin Messina vittoriosa a Norbello, blinda il secondo posto e pensa a Napoli - Tempostretto

Nel recupero di Serie A1 la seconda del girone vince a Norbello, terza forza del campionato. Il trio italiano della Top Spin Messina si impone 4-0

NORBELLO – La Top Spin Messina archivia con un netto 4-0 il recupero contro il Tennistavolo Norbello. La squadra allenata da Wang Hong Liang si difende in classifica proprio dai sardi che occupavano la terza piazza nel girone di Serie A1 alle loro spalle con un punto di distacco.

Con la vittoria rimette margine dal terzo posto la formazione del presidente Quartuccio in quello che è stato un antipasto di quella che sarà molto probabilmente la semifinale playoff. Al Tennistavolo Norbello mancavano Gaston Alto e Javier Benito Rodriguez, mentre Messina era orfana di Joao Monteiro.

Al tavolo, come già all’andata (4-0) e in Coppa Italia (3-0) qualche settimana fa, la sfida è stata vinta nettamente dai peloritani che non hanno concesso partite. Doppietta di Matteo Mutti, implacabile, e un sigillo a testa per Leonardo Mutti e Marco Rech Daldosso, che hanno la meglio al set decisivo contro i rispettivi avversari. Prossimo appuntamento in trasferta a Napoli domenica sera, ultimo impegno in trasferta per la formazione giallorossa che si recherà direttamente nel capoluogo campano senza far ritorno in Sicilia.

Tt Norbello – Top Spin Messina 0-4

Leonardo Mutti si è aggiudicato (3-2) all’ultimo respiro il singolare d’apertura contro Sergei Mokropolov. Il mantovano ha dilagato nella prima frazione (11-3), subendo però poi la reazione dell’avversario. Rimontato dal 6-2 iniziale al 6-7, L. Mutti ha ceduto il secondo per 7-11. Copione simile nel terzo set, in cui il giocatore-allenatore di Norbello si è rimesso in carreggiata dopo il 7-5 per l’atleta della Top Spin, trovando la parità sull’8-8 e vincendo grazie ad altri tre punti consecutivi. Letteralmente brividi il quarto parziale. Mokropolov ha avuto tre match-point sul 10-7, tutti sventati uno dopo l’altro da un indomabile L. Mutti. Nuova chance per il padrone di casa sull’11-10, anche questa annullata dall’ospite. L. Mutti ha invece sfruttato prontamente la chance a sua disposizione, chiudendo 13-11. Cambiata l’inerzia della sfida, alla “bella” il mantovano è scattato dal 3-3 al 7-3, passando senza eccessivi patemi per 11-6.

A seguire, Matteo Mutti ha regolato 3-0 (11-2, 11-2, 11-2) il debuttante Roberto Francesco Bosu. Marco Rech Daldosso ha successivamente avuto la meglio per 3-2 contro Marco Antonio Cappuccio. Nel primo set il bresciano ha sempre condotto le operazioni e, rintuzzando il tentativo di rimonta del padrone di casa (da 9-5 a 9-8), ha prevalso 11-8. Nella seconda frazione il portacolori della Top Spin è stato invece ripreso da Cappuccio, ma trovatosi sull’8-9 per il rivale ha piazzato comunque i tre punti decisivi. Fallito il match-point sul 10-9 nel terzo, Rech è stato superato per 11-13 e Cappuccio è rientrato così in partita. Anche nel quarto Rech non ha concretizzato sul 10-9 l’opportunità per archiviare definitivamente la sfida e il set è finito per 12-10 nelle mani di Cappuccio che ha pareggiato i conti. La “bella” è stata però senza storia, ipotecata da Rech con l’immediato 5-0 iniziale e vinta per 11-4.

Matteo Mutti ha completato l’opera battendo con un secco 3-0 Sergei Mokropolov. Conquistato piuttosto agevolmente il primo set per 11-3, M. Mutti è stato bravo nel secondo a ribaltare il discorso da 4-5 per il russo, andando fino in fondo con sette punti consecutivi. L’11-8 un po’ più equilibrato del terzo set fissava il punteggio sul 4-0 finale per la Top Spin Messina.

Leonardo Mutti – Sergei Mokropolov 3-2 (11-3 7-11 8-11 13-11 11-6)

Matteo Mutti – Roberto Francesco Bosu 3-0 (11-2 11-2 11-2)

Marco Rech Daldosso – Marco Antonio Cappuccio 3-2 (11-8 11-9 11-13 10-12 11-4)

Matteo Mutti – Sergei Mokropolov (11-3

Classifica Serie A1

Apuania Carrara 20 punti*

Top Spin Messina 16**

Tt Norbello 13*

Marcozzi Cagliari 9

Sant’Espedito Napoli**, Tt Reggio Emilia** 6

Tt Genova 4*

*partita in meno

