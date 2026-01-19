Torna a far punti il Messina Rugby ma è sconfitta dall’ultima in classifica

Nella sfida di Bari le Tigri prevalgono per 25-20, la formazione dei coach Bonasera-Campanella aggiunge comunque un punto in classifica

BARI – Il Messina Rugby non inverte ancora il trend negativo e incappa in una nuova sconfitta, la quinta consecutiva nel campionato di Serie B, in casa delle Tigri Bari. Nell’8ª giornata all’Arena della Vittoria del capoluogo pugliese i peloritani cedono per 25-20 e quantomeno grazie a questo scarto ottengono il punto di bonus difensivo che li fa tornare a muovere la loro classifica.

Per gli uomini dei coach Bonasera-Campanella non è ancora tutto risolto perché i pugliesi erano ultimi in classifica e proprio grazie a questa vittoria si tolgono per il momento smettono di essere fanalino di coda del girone 5. Settimana prossima per i peloritani invece atteso l’impegno casalingo contro l’Us Primavera Roma, la formazione capitolina è seconda in classifica.

La gara in quel di Bari ha visto andare in meta per i locali Castiello, Pastore, Buonfantino e Amodio, Castello poi ha aggiunto cinque punti dalla piazzola. Per Messina in meta Tomasello trasformato da Solano, poi sono arrivati due piazzati di Solano e una meta di trasformazione concessa dall’arbitro. Da segnalare anche i 100 caps di Gabriele Fracassi.

Tabellino

Tigri Bari: Amodio 5, Guglielmi, Pastore 5, Ranieri, Cirasola, Castiello 10, Minchino, Ciffo P, Dall’Occo, Turker, Zizzo, Buonfantino 5, Ciffo G, Longo, Cataldo.

A disposizione: Piliero, Pazienza, Pacello, Battaglia, Labombarda, Gherardini, Colaluce.

Allenatore: Dario Stellato.

Messina Rugby: Kese, Pidalà, Placanica, Mastroeni, Ouedraogo, Solano, Tomasello, Mangano A, Mangano D, Sina, Fracassi, Rao, Cafarelli, Coletta, Rizzo.

A disposizione: Faranda, Tornesi Edoardo, Oriabure, Spadaro Gabriele, Irrera.

Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

Mete: 4-2. Trasformazioni: 1/4, 2/2. Calci piazzati: 1-2.

Arbitro: Domenico Alessandro Longo di Bari.

Immagine in evidenza di Sandro Deserio