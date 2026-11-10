Torna la Festa degli alberi a Messina: mille nuove piante dedicate ai nati nel 2026

Un mese di eventi, iniziative nelle scuole, sconti nei vivai e aree verdi rinnovate per promuovere la tutela del patrimonio arboreo cittadino

Torna l’appuntamento con la Festa degli alberi, promossa da una fitta rete di associazioni ambientaliste in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il Corpo Forestale, l’Orto Botanico e gli ordini professionali. L’iniziativa non vuole essere una mera ricorrenza simbolica, ma un percorso di coinvolgimento attivo della cittadinanza che culminerà con la messa a dimora di mille alberelli dedicati ai bambini nati nel 2026.

Le iniziative nelle sette circoscrizioni e il coinvolgimento delle scuole

Il programma prevede il coinvolgimento diretto delle sette circoscrizioni cittadine, ciascuna delle quali individuerà e realizzerà una nuova area verde da lasciare in eredità alla cittadinanza, ricalcando lo spirito dell’iniziativa avviata a Piazza Castronovo nel 1955.

Un ruolo centrale è affidato al mondo della scuola, grazie all’adesione di circa 400 classi tra elementari e medie. I più piccoli sono stati coinvolti attraverso concorsi di disegno e proposte tematiche a favore dell’ambiente, valutati dai docenti del Liceo Artistico “Ernesto Basile” e dalle stesse associazioni ambientaliste. Inoltre, la mattina del 23 novembre i volontari si recheranno nelle classi per dialogare con gli alunni, prima della messa a dimora degli alberelli nei giardini scolastici o nelle aree verdi vicine.

Librerie, vivai e appuntamenti in piazza

Il programma si estende oltre la singola giornata, coinvolgendo diverse realtà del territorio. Nello specifico, le librerie cittadine aderiscono all’iniziativa dedicando le proprie vetrine alla natura e agli alberi, inserendosi anche nella promozione nazionale “Io leggo perché” per incentivare la donazione di volumi a tema alle scuole. Sul fronte del verde privato, nella settimana antecedente il 21 novembre alcuni vivai locali praticheranno sconti dal 20% al 35% a condomini e cittadini che desiderano piantare nuovi alberi nei propri giardini. Infine, sabato 21 novembre in Piazza Cairoli i volontari allestiranno una mostra fotografica sulle piante secolari di Messina, cogliendo l’occasione per illustrare alla cittadinanza le proposte avanzate per il nuovo Regolamento del Verde.

La campagna gode del patrocinio dell’Orto Botanico “Pietro Castelli”, del Comando del Corpo Forestale e dei collegi professionali di agronomi e agrotecnici. L’obiettivo condiviso dagli organizzatori è quello di promuovere concretamente la tutela ambientale, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione del patrimonio boschivo, trasformando Messina in un grande giardino.