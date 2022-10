Torna il crack tra i giovanissimi. I controlli anti droga dei Cc - Tempostretto

A Castanea invece, i militari della Compagnia Centro, cercando munizioni hanno trovato una discarica

MESSINA – Trenta grammi tra crack, cocaina e marijuana. E’ quella che i Carabinieri della Compagnia Messina Centro, ai comandi del Maggiore Savastano, hanno trovato addosso a sei persone, segnalate come consumatori di droga alla Prefettura. Hanno tra i 17 e i 30 anni, ma la maggior parte di loro sono giovanissimi, spiega l’Arma.

La discarica abusiva a Castanea

Il dato emerge dal bilancio dei controlli dei militari nel centro città, effettuati nei giorni scorsi. Bilancio che parla di tre arresti e due denunce. I controlli a tappeto, effettuati con i colleghi del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, hanno riguardato anche i centri collinari cittadini. Ed è qui che, precisamente a Castanea, cercando dei proiettili i Carabinieri hanno trovato…una discarica.

Durante la perquisizione in casa di un uomo di 69 anni, i militari hanno trovato parecchie munizioni, come sospettavano, ma si sono anche accorti che davanti casa l’uomo aveva accumulato una vera e propria catasta di rifiuti pericolosi. Lo hanno quindi denunciato per possesso di munizioni e rifiuto incontrollato di oggetti pericolosi. Adesso dovrà bonificare l’area.

Gli arresti a Giostra

Tra Giostra, nel quartiere San Matteo (foto) e Castanea, infine, sono scattati gli arresti di due uomini condannati in via definitiva per droga, di 33 e 65 anni, mentre un 49enne è andato in carcere perché per l’ennesima volta è stato sorpreso fuori casa mentre era ai domiciliari.