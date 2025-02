Torna il premio per le scuole Messina Città del Dono

Promossa dall’associazione Fasted, torna l’iniziativa per diffondere tra i giovani la cultura del dono che coinvolgerà le scuole cittadine

Messina – Dopo il grande successo della prima edizione – che ha già coinvolto oltre 1.500 studenti e studentesse provenienti da scuole medie e da istituti superiori – torna il Premio “Messina Città del Dono”, un progetto promosso dall’Associazione FASTED Messina per diffondere la cultura del dono e della solidarietà.

Al progetto di sensibilizzazione hanno aderito gli istituti Pascoli-Crispi, Boer-Verona Trento, Elio Vittorini, Verona Trento, La Farina – Basile e la scuola San Domenico Savio. Gli studenti e le studentesse delle scuole parteciperanno a incontri in cui i volontari e le volontarie di Fasted Messina condivideranno le loro esperienze, raccontando il valore del dono come gesto consapevole e straordinariamente generativo. Questi momenti rappresentano occasioni di confronto e ispirazione per i giovani, grazie al prezioso supporto dei dirigenti scolastici e dei docenti che hanno deciso di sostenere il progetto.

Il premio si avvale del patrocinio e del supporto del Comune di Messina, con l’impegno del sindaco Federico Basile e dell’assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore. Inoltre, l’iniziativa gode del sostegno del Cesv Messina, delle associazioni di donatori di sangue Fratres, Avis, United Nazionale, della Fasted Sicilia. Quest’anno, il progetto ha ottenuto anche il sostegno dell’assessorato della Salute della Regione siciliana – dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, riconoscendo il valore della promozione della salute e della solidarietà come pilastri per una cittadinanza consapevole.

Anche quest’anno, studenti e studentesse avranno la possibilità di partecipare al Premio attraverso la creazione di testi, opere artistiche e creative ispirate al tema centrale di questa edizione: “Il Tempo del Dono”.

Le scuole potranno iscriversi al concorso e consultare il regolamento completo sul sito ufficiale del Premio Messina Città del Dono dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per partecipare e inviare i lavori, che dovranno pervenire entro il 14 marzo.

In questi giorni, l’Associazione FASTED Messina sta componendo la giuria di esperti, che presteranno il loro tempo pro bono per esaminare, valorizzare e giudicare i lavori inviati. La giuria sarà composta da professionisti del giornalismo, della comunicazione, dell’arte, del Terzo Settore, che garantiranno una valutazione accurata e attenta.

Il cammino verso la cerimonia conclusiva rappresenta un’occasione di crescita e riflessione per gli studenti, per le studentesse, e le loro famiglie. La premiazione, che si terrà il 16 maggio, celebrerà non solo i vincitori e le vincitrici, ma anche tutti e tutte coloro che, attraverso la propria partecipazione, contribuiranno a rendere Messina una vera e propria “Città del Dono”.

“Messina Città del Dono è un progetto che nasce con il cuore – ha dichiarato il Presidente di Fasted Messina, Tony Saccà- e ogni anno cresce grazie all’entusiasmo dei giovani e alla generosità di chi dedica il proprio tempo per diffondere il valore del dono. Vogliamo che questa iniziativa diventi un simbolo della nostra città, un messaggio potente che ispiri a costruire legami autentici e solidali.”

L’evento è stato ideato per Fasted dalla fundraiser e comunicatrice sociale Letizia Bucalo Vita, che ne ha curato contenuti, format e visione. Molti sono i professionisti e le professioniste che dedicheranno tempo e risorse a questa iniziativa, tra loro alcuni provenienti dal mondo della musica, del teatro e del giornalismo. Il loro contributo saprà disegnare anche in questa seconda edizione un’esperienza davvero indimenticabile per tutti e tutte le partecipanti.