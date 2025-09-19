Torna in campo l’UniMe dell’hockey, domenica sfida in Coppa a Catania

La nuova stagione degli universitari di mister Spignolo riparte dal Dumset contro la Polisportiva Galatea Catania

MESSINA – Prenderà il via domenica 21 settembre alle, ore 11.00, la stagione sportiva 2025/2026 del team di hockey prato della SSD UniMe, impegnato nel debutto ufficiale in Coppa Federale al Dusmet di Catania, in casa della Polisportiva Galatea Catania, formazione di Serie A2 e tra le principali favorite per l’accesso alla fase finale della competizione.

Il calendario della competizione prevede, oltre all’esordio con il Galatea Catania, gli impegni contro PGS Don Bosco Barcellona, Valverde Hockey 2018 e GS Raccomandata Giardini. La vincente del Girone staccherà il pass per la Finale Nazionale che assegnerà la Coppa Federale.

Esordio stagionale sicuramente non tra i più agevoli quello che attende i grigio-azzurri, ospiti di una formazione attrezzata per far bene e che nella scorsa stagione ha sfiorato la promozione in A1. Un match che, sicuramente, rappresenta un test importante per valutare lo stato di forma e l’amalgama della formazione universitaria, rinnovata rispetto alla passata annata sportiva con ben dieci nuovi innesti. I 18 convocati per la prima gara saranno ufficializzati al termine dell’ultimo allenamento settimanale.

L’UniMe si è rafforzata sul mercato

Tra i colpi di mercato spicca il ritorno di Aldo D’Andrea, atleta di grande esperienza nei campionati maggiori, che torna a vestire la maglia UniMe dopo l’ultima apparizione nel 2018. Con lui sono arrivati in prestito dalla Polisportiva Universitaria Messina anche Luigi Spignolo, Federico Ficarra ed Antonio Italia. Dall’HC Ragusa, invece, approdano Massimiliano Aprile e id giovani Under 21 Stefano Manganaro, Federico Di Stefano e Daniele Nicosia, mentre completano la rosa gli ultimi arrivi: Andrea Siracusa e Francesco Curreli. Confermato, infine, l’egiziano Hayman Khalil, autentico punto di forza della squadra.

Novità anche in panchina per la formazione senior universitaria, affidata alla guida tecnica di Antonio Spignolo, allenatore esperto e preparato, che ha seguito e condiviso ogni operazione di mercato, per arrivare a comporre una rosa di ben 25 atleti, al lavoro già da tre settimane sotto le direttive dello Staff tecnico. “Sappiamo che si tratta di un impegno proibitivo – ha dichiarato mister Spignolo – ma sarà un test fondamentale per valutare l’intera rosa in vista del campionato. Avremo la possibilità di ruotare con tutti i giocatori e verificare il lavoro svolto in questa fase di preparazione”.