Torna la Messina Marathon, al via la tredicesima edizione - Tempostretto

Ritorna l'evento sportivo: partenza dalla zona del Municipio domenica 8 gennaio per l'edizione 2023

MESSINA -Ritorna la maratona messinese. La Fontalba Marathon Messina 2023, la prima importante gara podistica del nuovo anno, presenta nel suo ricco programma su tutti la tradizionale “Maratona Antonello da Messina” dalle 8:30 di oggi domenica 8 gennaio, con partenza da piazza Unione europea, zona Municipio. Il percorso, totalmente chiuso al transito automobilistico prevede un giro di 5,274 km da ripetere otto volte. Completano il quadro per gli atleti la “Mezza Maratona Eufemio da Messina” di 21,097 km (il via alle 10.30), su quattro tornate, la “Shakespeare Run” di 10,5 km (partenza alle 9), prevista in due giri e il Fitwalking di 10,5 km (dalle 8.30).

Domenica 8 gennaio va in in scena, quindi, il tredicesimo atto nella storia della competizione. Evidenzia Antonello Aliberti, presidente della Asd Polisportiva Odysseus, che organizza la maratona (nella foto il momento prima della partenza, dalla pagina Fb del sindaco Basile), con la collaborazione del Comune: “Abbiamo triplicato gli iscritti del 2022, quando venivamo da tre anni senza gareggiare”. Diverse le modifiche per la viabilità in occasione dell’evento sportivo.

