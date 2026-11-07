Torre Faro. Domenica i volontari ripuliranno la villetta Giuseppe Sanò

Raccolta firme per il progetto di Democrazia partecipata
L’associazione culturale “La città dello Stretto”, promotrice del progetto di democrazia partecipata “Spazio per lo sport e la cultura” per fare nascere un campo multigioco nel cortile della scuola di Torre Faro, organizza per domenica 8 novembre alle ore 10 alla villetta Giuseppe Sanò una giornata di attivismo civico, con il supporto del comitato “In Riva allo Stretto”, che prevede la pulizia della villetta ed un punto informativo per spiegare come votare per il progetto di democrazia partecipata.
C’è tempo fino al 15 novembre per esprimere il proprio voto sulla piattaforma on line comunale “oppure in presenza alla sede di quartiere, quando le circoscrizioni decideranno giorno ed ora”.