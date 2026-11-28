La nota congiunta di Gaetano Sciacca, di Rinascita Messina, e Salvatore Arena, del Comitato Salviamo Torre Faro

MESSINA – “Come spesso accade, ci si concentra sul singolo problema senza affrontare le cause che lo hanno generato. Ci riferiamo alla situazione che si sta verificando a Torre Faro, lungo il tratto stradale fronte mare di via Senatore Francesco Arena, subito dopo “La Risacca dei due mari”, in corrispondenza della curva, dove la forte erosione costiera sta gravemente compromettendo le infrastrutture presenti, quali la sede stradale, i marciapiedi e i pali della pubblica illuminazione”. Così in una nota congiunta Gaetano Sciacca, del movimento politico Rinascita Messina, e Salvatore Arena, del Comitato Salviamo Torre Faro.

“Si parla di ripristino del muro di sostegno della strada e di interventi puntuali – sottolineano i due – dimenticando che l’intero tratto costiero è interessato da un evidente fenomeno erosivo. Il mare ha ormai pressoché cancellato la spiaggia, minacciando l’intera arteria stradale e, in prospettiva, anche le abitazioni prospicienti. Appare evidente che, in assenza di un intervento organico di difesa costiera e di messa in sicurezza dell’intera area, il semplice ripristino del muro di sostegno rischia di rappresentare soltanto una soluzione temporanea, senza risolvere il problema alla radice”.

“Rivedere natura demaniale dei terreni”

Sciacca e Arena aggiungono poi una considerazione di carattere tecnico-giuridico, definendola “tutt’altro che secondaria”. “Quando il mare, per effetto di fenomeni erosivi, invade stabilmente aree e terreni, ancorché originariamente di proprietà privata, questi, acquisendo le caratteristiche naturali proprie della spiaggia, entrano a far parte del demanio marittimo”, spiegano i due basando il loro ragionamento sull’art. 822 del Codice civile, sull’art. 28 del Codice della navigazione “e nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione”.

“Riteniamo opportuno ricordare tale circostanza – concludono Sciacca e Arena – anche a coloro che, nel tempo, hanno recintato porzioni di terreno originariamente private, poste lungo via Senatore Francesco Arena e prospicienti il mare. L’avanzamento del mare e la conseguente trasformazione dello stato dei luoghi potrebbero infatti aver determinato l’acquisizione al demanio marittimo di tali aree, indipendentemente dalle originarie risultanze catastali. Sarebbe pertanto opportuno che gli enti competenti procedessero all’accertamento dell’attuale natura demaniale di questi terreni e alla conseguente verifica della legittimità delle recinzioni esistenti. Ciò consentirebbe non soltanto di affrontare la questione della realizzazione delle necessarie opere di difesa del patrimonio pubblico, ma anche di restituire alla collettività la libera fruizione delle eventuali aree demaniali, oggi di fatto interdetta”.