In Belgio Tanina a 27 anni conquista il mondo della moda con una collezione ispirata a Galati Mamertino

Tanina Di Napoli ha 27 anni ma è già un nome al quale il mondo della moda guarda con interessa. Siciliana d’origine, residente a Liegi, nel 2020 ha cominciato a cucire e oggi è una creatrice di moda specializzata nello storytelling attraverso gli abiti. La sua ultima collezione lo scorso settembre in Belgio ha conquistato gli appassionati del settore. In passerella c’erano modelli ispirati alla sua Galati Mamertino, paese nebroideo d’origine della madre, in particolare alle feste patronali d’agosto. Tornare a lavorare in Italia? “E’ il mio sogno, ma mi spaventa, conosco le difficoltà del mondo del lavoro lì”, dice. La collezione di sette silhouette è valsa a Tanina tre dei cinque premi a concorso (il premio della stampa, il premio della cultura e il premio della giuria). La collezione ha anche ricevuto una nomination ai Belgian Fashion Awards nella categoria “Diplomato più promettente dell’anno”. “Questi riconoscimenti mi hanno sostenuta e mi hanno dato voglia di spingermi oltre: oggi la collezione conta dodici silhouette, che vengono nuovamente presentate in sfilata. Il futuro: tra Italia e Belgio”, spiega la 27enne.

Lo storytelling attraverso gli abiti, dal sogno ai premi

Tanina studiava economia e nel 2020 era pronta a specializzarsi in marketing. “In piena pandemia, mentre preparavo la tesi ho iniziato a cucire in modo un pò ingenuo. Copiavo modelli che già avevo e trasformavo vestiti che non indossavo più. In quel periodo di incertezza ho deciso di iscrivermi a una scuola di moda e di immergermi in questo universo che, visto da fuori, mi sembrava intimidatorio. Oggi grazie a quella formazione seguo i progetti dall’inizio alla fine: dall’ideazione del concept al bozzetto, passando per il moodboard, le prove e gli aggiustamenti, la confezione, il draping, oltre a numerose ricerche e sperimentazioni. Realizzo capi su misura, modifiche e riparazioni, costumi di scena e creazioni più concettuali. Alcuni miei lavori sono già stati valorizzati in sfilate, mostre e showroom. Ciò che mi appassiona è fare della moda un linguaggio: un mezzo per raccontare storie e trasmettere valori. Il mio sogno prende forma pian piano attorno alla creazione di un marchio di prêt-à-porter. Un marchio che trasmetta, attraverso abiti di tutti i giorni, le esperienze e i valori che hanno cullato la mia infanzia, in particolare quelli della Sicilia”.

Le feste patronali in sette abiti

“Il cuore del suo lavoro è appunto la Sicilia. E’ lì, nei ricordi più belli della sua infanzia, nell’unione tra la Sicilia e il Belgio, che è nata anche questa ultima collezione: Un soir de fête à Galati Mamertino: La Festa dei Tre Santi. Si ispira cioè alle feste patronali che a fine agosto ogni anno riuniscono i galatesi di tutto il mondo a quelli rimasti in paese intorno a fede e tradizione. “Ciò che mi ha sempre colpita di questi momenti è ritrovarmi al centro di più generazioni riunite dalla stessa fervente devozione. La banda che si annuncia in lontananza, i tamburi che risuonano fin nel petto, i canti che si levano, gli sguardi rivolti ai santi, le persone che si fanno il segno della croce, che mormorano, che appuntano banconote sulle statue… E io, in mezzo, trasportata dalla folla, al tempo stesso completamente dentro e in disparte, come se osservassi la scena da fuori. Questa doppia realtà è il punto di partenza di tutto. Ma seguendo la processione non ho visto soltanto la festa: ho visto il paese com’è nel resto dell’anno. Dietro lo splendore delle luci ho visto volti, gesti, vite”.

Un patrimonio culturale in viaggio

“La festa è stata la porta d’ingresso, ma il vero tema della collezione è la Sicilia rurale e la sua gente – spiega ancora Tanina – Le mie silhouette sono ritratti simbolici: la vedova tutta in nero, la nonna in grembiule, i bambini con il loro grembiule da scuola, il contadino con le bisacce, la ragazza con le sacchine che si portano per la raccolta delle nocciole, e anche le luci che il paese aspetta di vedere accese trovano posto in questo universo rurale. Ognuna di queste figure racconta una quotidianità, una memoria, un rapporto con il lavoro della terra. La fede occupa un posto a parte. Prende la forma di un abito e di una corona di stile liturgico, ornati di corde, come quelle che si tengono in mano seguendo la processione. Tra le silhouette aggiunte in seguito, la mia preferita è un abito su cui ho dipinto il paese stesso. Dei cordoni lo avvolgono e vanno a legarsi a una croce: il paese sorretto, protetto, riunito dalla sua fede. Per me questa collezione intreccia un legame tra la mia memoria personale e un patrimonio culturale, e racconta un’identità plasmata dall’incontro di due culture. È anche un modo per portare le nostre tradizioni fuori dalla Sicilia, farle viaggiare in modo diverso e offrirle a chi non le conosce”.

Lavorare in Italia, tentazione e sfida

“Tornare a vivere in Italia è il mio sogno. Mi piacerebbe potermi ritagliare uno spazio come creatrice, perché ho molte idee che non aspettano altro che prendere forma. Quello che desidero è far rispettare e conoscere la cultura siciliana al di là dell’isola, senza cadere nei motivi che si trovano ovunque né nei cliché fatti entrare nella testa della gente. Se la mia collezione ha colpito, é proprio per merito del modo in cui racconta le tradizioni. È questo l’approccio che voglio portare avanti, ma con abiti più sobri ed eleganti, che si possano indossare nelle strade di tutto il mondo pur conservando un’anima siciliana. Non mi faccio comunque illusioni. Conosco la situazione sociale ed economica dell’Italia e il rapporto con il mondo del lavoro, e ti confesso che un po’ mi spaventa. In partenza, il mondo dell’arte e della moda non è facile da raggiungere. E questo costituisce un motivo in più per creare opportunità, nel mio piccolo, con un progetto giovane e dinamico, che mi darebbe la spinta e aprirebbe altre prospettive. Tutto questo è innanzitutto un progetto. Mi piace immaginare che ispiri altri creatori, magari con i quali collaborare.

L’autenticità di Galati Mamertino come fonte di ispirazione

Il rapporto con Galati è rimasto saldo e non è solo una fonte di ispirazione. “E’ a Galati Mamertino che ho fatto i primi passi e scoperto tante cose che mi hanno costruita: una lingua, una cultura, una libertà e una natura straordinaria. Galati Mamertino è diventato per me una sorta di rifugio, un angolo di paradiso che ritrovo ogni anno, ben distinto dalla mia quotidianità belga. Essere cresciuta tra questi due universi è una ricchezza immensa. Da bambina ci trovavo una libertà enorme e un profondo senso di sicurezza, accanto alla mia famiglia materna e in particolare di mio nonno, ammirato per la sua generosità e la sua saggezza. Il paese mi ha anche insegnato a apprezzare la semplicità e l’autenticità dei rapporti umani. Ancora oggi ci vengo per ritrovare il ritmo della vita a dimensione umana, più che per fare la turista: passeggiare, cucire, stare con la famiglia, ogni tanto esplorare i dintorni. Amo la quiete della campagna, la leggerezza della vita e la convivialità. Le riunioni di famiglia, con il loro allegro caos in cui tutti parlano ad alta voce e le emozioni esplodono, mi incantano in modo particolare. È rumoroso, vivo, magari disordinato, ma profondamente autentico. Tornare a Galati Mamertino significa anche fare un viaggio nel tempo. Le tradizioni sono ancora vive e si tramandano. Poter ritrovare questo paese, le sue abitudini e questo modo di essere, anno dopo anno, resta per me qualcosa di prezioso”.