Eletti direttivo e presidente. Dopo sei anni lascia Mondello: "Nuovi stimoli a un percorso che ha portato il nostro vino nel mondo"

Messina – Una nuova squadra di cinque aziende per rafforzare la denominazione, valorizzare il territorio e creare nuove opportunità per i produttori Il Consorzio di Tutela del Mamertino Doc ha rinnovato i propri organi sociali, eleggendo il nuovo Consiglio di amministrazione che guiderà l’ente nel prossimo mandato. Alla presidenza è stato eletto Carmelo Grasso, titolare di Feudo Solarìa. Lo affiancheranno Maria Genovese di Vigna Nica nel ruolo di vicepresidente, Camillo Caffarelli di Guzman – Tenuta Moreri, con l’incarico di tesoriere. Completano il Consiglio di amministrazione Flora Mondello di Gaglio Vignaioli, e Giovanni Salvo di Principi di Mola, in qualità di consiglieri.

Il nuovo direttivo e il mandato

Un gruppo che riunisce cinque realtà produttive del territorio, con esperienze e sensibilità diverse, accomunate dalla volontà di lavorare per il futuro del Mamertino Doc e per la crescita dell’intero comparto vitivinicolo locale. Il nuovo Consiglio assume il proprio incarico in una fase particolarmente delicata per il settore, caratterizzata da difficoltà di mercato, aumento dei costi e nuove sfide per le aziende vitivinicole. La volontà condivisa è rendere il Consorzio sempre più partecipato, operativo e vicino alle esigenze dei produttori, rafforzando il dialogo tra le aziende e promuovendo iniziative concrete a tutela della denominazione. Tra le priorità del nuovo mandato c’è la conclusione dei bandi e dei progetti ancora sospesi, avviati in collaborazione con la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Messina, affinché le risorse e le opportunità già previste possano finalmente tradursi in interventi concreti a beneficio delle aziende e del territorio.

Obiettivo Nocera



Un altro obiettivo strategico riguarda la valorizzazione del vitigno autoctono Nocera, attraverso l’avvio del percorso tecnico e amministrativo necessario per proporre l’introduzione nel disciplinare di produzione di una specifica tipologia Mamertino DOC Nocera. Un’iniziativa che punta a rafforzare ulteriormente il legame tra denominazione, patrimonio ampelografico e identità territoriale. Il programma prevede inoltre un investimento nella comunicazione e nella promozione, attraverso l’attivazione dei canali social ufficiali del Consorzio, per raccontare in modo continuativo i vini, le aziende, i produttori, le iniziative e le peculiarità del territorio del Mamertino, raggiungendo nuovi consumatori e interlocutori commerciali.

Il futuro del Mamertino passa dalla collaborazione tra aziende

“Il futuro del Mamertino Doc non può essere costruito da una sola azienda o da una sola persona, ma deve nascere dalla collaborazione di tutti i produttori. Il Consorzio deve essere la casa comune delle aziende, uno strumento concreto per rappresentarne gli interessi, tutelare la denominazione e creare nuove opportunità. Il nostro impegno sarà quello di ascoltare tutti i consorziati, valorizzare le diverse realtà produttive e lavorare con obiettivi chiari e condivisi”, dichiara il nuovo Presidente Carmelo Grasso. Il nuovo Consiglio di Amministrazione intende quindi avviare un percorso fondato su unità, partecipazione e concretezza, nella consapevolezza che la forza del Mamertino Doc risiede innanzitutto nelle aziende che lo producono, nelle persone che vi lavorano e nel patrimonio vitivinicolo del suo territorio.

Il Mamertino nel mondo

“E’ un cambio di passo, nel segno della continuità ma con nuove voci che possono dare un punto di vista diverso e contribuire a costruire qualcosa di nuovo – dice la ex presidente Flora Mondello – Lascio dopo sei anni un organismo che chiude in positivo, dopo aver costruito da zero. Abbiamo fatto sentire la nostra voce e fatto entrare il mamertino su tutti i palcoscenici del vino mondiale. Il valore delle nostre terre è grandemente implementato nonostante abbiamo attraversato la pandemia e stiamo attraversando una grande crisi dei consumi”.



