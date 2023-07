"Torre Faro: la spiaggia più bella d'Italia preda dei vandali", l'ira di Basile - Tempostretto

Il sindaco di Messina commenta la distruzione dell'impianto d'irrigazione e altre azioni incivili

MESSINA – “La spiaggia più bella d’Italia oggi ridotta così! Questa è la situazione a Torre Faro: è stato distrutto l’impianto d’irrigazione della doccia, distrutte le piante, la spiaggia è piena rifiuti, con i contenitori della differenziata a pochi passi e vuoti”. Il sindaco di Messina, Federico Basile, esprime sulla sua pagina Facebook la sua rabbia per un’azione vandalica appena compiuta e per la sporcizia dominante.

Dichiara il primo cittadino: “Dal 2018 abbiamo iniziato un lavoro di ricostruzione della città. Oggi stiamo continuando a garantire servizi che prima non esistevano per cercare di far diventare la nostra splendida città ancora più bella e vivibile. Svegliarsi al mattino e vedere deturpato tutto il lavoro che fai quotidianamente per dare un servizio migliore alla città è una cosa che mi fa veramente arrabbiare, anzi incazzare. Rispettiamo insieme la città: impegniamoci a mantenerla pulita!”.