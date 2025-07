Torre Faro. Riqualificazione piazze e lungomare, lavori affidati

Progetto da 1 milione e 300mila euro

MESSINA – Sarà la Andiva srl di a realizzare i lavori di riqualificazione di Torre Faro. È il primo di nove progetti di rigenerazione urbana dedicati alle piazze della città e rientra nel programma “Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”, parte di un’iniziativa più ampia denominata “Messina Città Accessibile ed Inclusiva 2”, volta a migliorare l’accessibilità e l’inclusione in diverse aree urbane della città.

L’ammontare impegnato per questo affidamento è di 1 milione 352mila euro (di cui 1 milione 229mila euro oltre Iva per i lavori), frutto di un ribasso del 31,9779 % offerto dall’aggiudicatario rispetto alla base d’asta. Un valore che si inserisce in un progetto complessivo di trasformazione di Torre Faro stimato in circa 10 milioni di euro, di cui quest’appalto costituisce una prima fase.

13 mesi di lavori

I lavori, la cui partenza è prevista per settembre 2025, avranno una durata di 400 giorni, con l’obiettivo di vedere una “nuova” Torre Faro completata entro la fine del 2026. Nello specifico, l’intervento si concentrerà sul rifacimento del basolato lavico del lungomare di Torre Faro, sulla riqualificazione delle piazze della Chiesa e dell’Angelo e delle vie adiacenti. L’obiettivo è restituire a queste piazze il loro ruolo centrale come luoghi di incontro e socialità, valorizzando al contempo la storia e l’identità del territorio.

La pavimentazione sarà totalmente sostituita sull’intero tratto di lungomare fino alla Piazza dell’Angelo, passando davanti (e di fianco) alla Chiesa Madonna della Lettera. Poi un nuovo piano di illuminazione, che riguarderà l’intera area, oltre all’implementazione del verde pubblico e nuovo arredo urbano, soprattutto nelle due piazze.

L’aggiudicazione è avvenuta tramite procedura aperta. La responsabile unica del progetto è l’arch. Concettina Spagnolo, il responsabile unico del procedimento amministrativo l’ing. Vito Leotta.