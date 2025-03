Torre Faro, un’altra estate con la pavimentazione dissestata VIDEO

I lavori di riqualificazione in via Torre inizieranno a settembre. Anche Piazza Dell'Angelo cambierà volto entro il 2026

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Torre Faro si prepara a vivere una nuova stagione estiva (forse l’ultima) con la pavimentazione dissestata. La via principale e la piazza del paese rappresentano un pericolo ormai da anni sia per i pedoni che per i ciclisti, proprio perché l’area nel periodo estivo diventa isola pedonale. Un grande disagio, quindi, per chi passeggia, pedala o si muove con passeggini e carrozzine. La buona notizie è che dovrebbe essere l’ultima estate di sofferenza per i residenti e i tanti villeggianti del paese. A settembre del 2025, infatti, partiranno i lavori di riqualificazione del villaggio.

Cosa prevede il progetto da 2 milioni

La pavimentazione di via Torre verrà completamente sostituita, così come quella di Piazza Dell’Angelo. Inoltre verranno posizionati nuovi arredi, implementato il verde pubblico e sostituito l’impianto d’illuminazione. Insomma il restyling necessario da anni è finalmente vicino.

400 giorni di lavori: la fine è prevista nel 2026

L’aggiudicazione dei lavori dovrebbe arrivare tra maggio e giugno così da consegnare i lavori alla ditta che vincerà la gara entro settembre del 2025. Da quel momento in poi partiranno i cantieri. Il tempo di realizzazione, da progetto, è di 400 giorni. Quindi si arriverebbe alla fine del 2026.

Altri 8 progetti in centro e nei villaggi

Il progetto di Torre Faro rientra fra gli interventi di riqualificazione di altre 9 piazze cittadine, finanziati con oltre 7 milioni e mezzo dai fondi Pn Plus 21-27. Solo per il borgo marinaro ne verranno spesi 2.334.523,14€.

Torre Faro oggi

Come sarà nel 2026

Vedi qui la galleria fotografica dei rendering