 Torrente Bordonaro. "Lavori in corso e altri in attesa di verifica dalla Regione"

Torrente Bordonaro. “Lavori in corso e altri in attesa di verifica dalla Regione”

Redazione

Torrente Bordonaro. “Lavori in corso e altri in attesa di verifica dalla Regione”

martedì 13 Ottobre 2026 - 09:30

Il consigliere Iannello aggiorna dopo le ultime piogge

“Una parte dei lavori è stata già eseguita e sono in corso gli interventi sul tratto superiore del guado. Se il torrente Bordonaro non è esondato, è anche grazie a quanto realizzato nei giorni scorsi”. Lo dice il consigliere della III Circoscrizione, Alessandro Iannello, dopo l’allarme lanciato dal collega Alessandro Cacciotto.

“Il progetto è attualmente in fase di verifica del livello definitivo a Palermo e attendiamo l’avvio dei lavori, che interesseranno anche l’attraversamento in contrada Lucia” – prosegue.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Luci, ombre, azione! Torna il Cineclub dei Piccoli, quattro giorni di magia al Cinema Lux
Gallerie e svincoli autostradali al buio, il piano del Cas e le criticità: “Messina Centro illuminato entro fine anno”
Messina. Parco Magnolia, il 21 ottobre saranno consegnati i lavori di riqualificazione
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED