Torrente Bordonaro. “Lavori in corso e altri in attesa di verifica dalla Regione”

Il consigliere Iannello aggiorna dopo le ultime piogge

“Una parte dei lavori è stata già eseguita e sono in corso gli interventi sul tratto superiore del guado. Se il torrente Bordonaro non è esondato, è anche grazie a quanto realizzato nei giorni scorsi”. Lo dice il consigliere della III Circoscrizione, Alessandro Iannello, dopo l’allarme lanciato dal collega Alessandro Cacciotto.

“Il progetto è attualmente in fase di verifica del livello definitivo a Palermo e attendiamo l’avvio dei lavori, che interesseranno anche l’attraversamento in contrada Lucia” – prosegue.