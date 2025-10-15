Ruspe nel Torrente Zafferia: manutenzione preventiva in vista del maltempo

La Protezione civile è intervenuta nei nodi idraulici e punti critici

MESSINA – Interventi di manutenzione preventiva nel torrente Zafferia. La Protezione civile è intervenuta con delle ruspe per mitigare i rischi in vista del maltempo. “Sono stati attenzionati in particolare modo i nodi idraulici e i punti critici del torrente”, spiega l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli.

Interventi tampone in attesa del progetto di messa in sicurezza

I cittadini del villaggio collinare avevano manifestato proprio questa mattina grande preoccupazione in vista delle imminenti piogge. Temono nuove esondazioni del torrente e di rimanere isolati come già accaduto lo scorso 2 febbraio. C’è da precisare che quelli di oggi sono da considerarsi interventi tampone e che la messa in sicurezza del torrente si avrà solo con la realizzazione del progetto dell’Ufficio commissariale per il Dissesto idrogeologico. In attesa che questo veda la luce la Protezione civile del Comune di Messina può solo intervenire per mitigare i rischi.

L’assessore Minutoli anticipa che verranno programmati interventi simili in altri torrenti cittadini in cui sono state riscontrate criticità.