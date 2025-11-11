“Tra fake e realtà, l’informazione cibo per la mente”: il talk all’Università di Messina

Tra gli ospiti anche la senatrice Barbara Floridia. Sarà proiettato il reportage realizzato in Palestina dal giornalista Matteo Arrigo nel 2016

MESSINA – Venerdì 14 novembre, alle ore 18, nell’Aula Cannizzaro dell’Università di Messina sarà proiettato il reportage “No good morning No good night” realizzato dal reporter e videomaker Matteo Arrigo. Il giornalista, ormai 9 anni fa, ha documentato la situazione dei territori della Palestina. E non a caso il suo reportage sarà proiettato durante uno degli appuntamenti collaterali della kermesse “Aspettando Mangia & Cambia” 2025.

“L’informazione cibo per la mente”

La kermesse di Slow Food Messina è dedicata al “Cibo per esistere” e anche l’incontro di venerdì tratterà il tema con il talk “Tra fake e realtà: l’informazione cibo per la mente!”. A partecipare, oltre al giornalista Matteo Arrigo, anche la senatrice Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai, il professore di Sociologia della Comunicazione dell’UniMe Marco Centorrino, il presidente di Slow Food Messina Nino Mostaccio. Modera l’incontro la giornalista Alice Sagona.

Mostaccio: “La verità fatica a emergere”

Mostaccio ha spiegato: “Viviamo in un’epoca in cui le notizie viaggiano velocissime, ma la verità fatica a emergere. Il cibo non nutre solo il corpo, ma anche la mente: e proprio come per il cibo, anche l’informazione ha bisogno di essere selezionata, curata, riconosciuta nella sua qualità. Questo appuntamento nasce per riflettere sul ruolo dell’informazione, tra manipolazioni, silenzi, propaganda e verità scomode”.

A seguire Aperitivo Agricolo con l’Orto Sociale Urbano della città di Messina: cibo genuino, coltivato localmente, preparato con ingredienti di stagione. Un momento conviviale per continuare il dialogo in modo informale, tra cultura contadina e cultura dell’informazione. A cura dell’Associazione Demetra Sikelia.

Mangia & Cambia 2025

La manifestazione principale è organizzata da Slow Food Messina in collaborazione con Messina Food Policy – Comune di Messina, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio di Messina, Fondazione MeSSInA. E con il patrocinio dell’Università degli Studi di Messina, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Slow Food Italia, Slow Food Sicilia.