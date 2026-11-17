Gli universitari riportano due sconfitte: in semifinale Genova vince 7-2, nella finale terzo posto Roma si impone 11-2

Si chiude con il quarto posto l’esperienza della SSD UniMe alla Final Four di Coppa Federale 2026, disputata sul sintetico del Tazzoli di Torino. Il trofeo è andato alla formazione di casa del Rassemblement Torino, che in finale ha superato il Genova 80 HC, mentre il terzo posto è stato conquistato dall’HC Roma, vincente proprio sui grigio-azzurri nella finale per il bronzo.

Per la squadra messinese si è trattato di un’importante occasione di crescita e confronto al cospetto di tre formazioni di Serie A2, categoria superiore rispetto alla Serie B in cui milita la SSD UniMe, unica rappresentante del campionato cadetto nella fase finale della competizione. Un divario che si è manifestato soprattutto nella seconda parte delle due gare disputate dai ragazzi di Antonio Spignolo, ma che non cancella alcuni segnali positivi, in particolare nei primi due quarti di gioco.

Esperienza e consapevolezza per l’Unime

Al di là dei passivi maturati nelle due gare, in casa SSD UniMe resta la consapevolezza di aver affrontato una competizione di alto livello, riuscendo soprattutto nelle fasi iniziali dei match a tenere testa a squadre che si candidano a essere protagoniste nella parte alta della classifica di Serie A2. L’esperienza di Torino rappresenta un momento di crescita per il gruppo, che adesso dovrà concentrarsi sul principale obiettivo della stagione: provare a conquistare un posto nei playoff promozione del campionato di Serie B.

Le attenzioni della squadra si spostano, adesso, verso la stagione indoor. La SSD UniMe sarà infatti ai nastri di partenza del Campionato Nazionale di Serie B, il cui avvio è previsto tra la fine di dicembre e i primi giorni di gennaio. Saranno settimane importanti per preparare al meglio il nuovo impegno e farsi trovare pronti all’inizio della competizione. A Torino, infine, la SSD UniMe ha presentato ufficialmente anche la nuova maglia che accompagnerà la squadra nel corso della stagione sportiva 2026-2027.

La semifinale contro Genova 80 HC

Nella semifinale contro il Genova 80 HC, la SSD UniMe è stata protagonista di un avvio particolarmente brillante, riuscendo a sorprendere gli avversari e a chiudere il primo quarto in vantaggio per 2-0, grazie alle reti di Santo Giuffrida e Deschan Tharuka. I grigio-azzurri hanno mantenuto il vantaggio anche nel secondo quarto, concluso sul 2-1, ma proprio in questa fase hanno perso per infortunio Deschan Tharuka, fino a quel momento tra gli atleti più incisivi della formazione messinese. Un vistoso taglio alla mano destra ha costretto il giocatore a lasciare il campo, privando la squadra di un riferimento importante per il resto dell’incontro.

L’assenza ha inciso sull’andamento della gara, soprattutto a partire dal terzo quarto, quando il Genova 80 ha cambiato ritmo e ha progressivamente preso il controllo del match. Per la SSD UniMe è diventato sempre più difficile contenere la maggiore qualità e intensità degli avversari, che hanno ribaltato il risultato fino al definitivo 7-2.

Finale per il terzo posto contro Hc Roma

Nella finale per il terzo posto contro l’HC Roma, i messinesi hanno riproposto in campo dal primo minuto Deschan Tharuka, non ancora al meglio della condizione dopo l’infortunio rimediato in semifinale. Anche in questa occasione, dopo il vantaggio iniziale dei capitolini, la SSD UniMe ha reagito trovando con Ayman Kalil la rete del momentaneo pareggio. La prima parte della gara si è comunque chiusa con la Roma avanti per 2-1.

Nella seconda metà dell’incontro si è riproposto uno sviluppo simile a quello della semifinale, con la formazione capitolina capace di aumentare progressivamente il proprio vantaggio. A fare la differenza è stato soprattutto Sami Ullah, autore di quattro reti, affiancato da Settimi, che ha realizzato una tripletta. Per la SSD UniMe è arrivata anche una bella marcatura di Aldo D’Andrea, direttamente su azione di angolo corto, ma la spinta offensiva della Roma non si è arrestata. Nell’ultimo quarto, tra i pali messinesi ha trovato spazio il giovanissimo Giacomo Manganaro, chiamato a sostituire i compagni e a misurarsi con gli attacchi avversari fino all’ultimo secondo. La partita si è conclusa con il risultato di 11-2.