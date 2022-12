Tragedia a Francavilla. Sedicenne si immerge nell'Alcantara e muore - Tempostretto

Inutili i tentativi di soccorso

FRANCAVILLA DI SICILIA – Si è immerso in uno dei laghetti lungo il fiume Alcantara ma si è sentito male ed è morto. Tragedia ieri pomeriggio nel territorio di Francavilla di Sicilia. A perdere la vita un 16enne di nazionalità egiziana, ospite in un centro d’accoglienza ricavato in una struttura alberghiera del paese. Il giovane con alcuni compagni stava esplorando le gurne, una serie di laghetti dalla forma rotondeggiante sul fiume Alcantara. Secondo quanto si è appreso, il 16enne si è immerso nell’acqua gelida e ha avuto un malore: il decesso sarebbe stato provocato da ipotermia o annegamento. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori del 118. Inutile le manovre di rianimazione effettuate dal personale medico. La salma è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Messina e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.