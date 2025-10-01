Tragedia a Gioiosa Marea. Tenta di scavalcare un cancello ma cade e muore

Leo Scaffidi, 62 anni, era l'allenatore in seconda del Gioiosa. Indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto

GIOIOSA MAREA – La comunità di Gioiosa Marea è sotto choc per l’improvvisa morte di Leo Scaffidi, 62 anni, allenatore in seconda dalla Polisportiva Gioiosa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe salito su un muretto per cercare di scavalcare uno cancelli di ingresso del campo di calcio. Ma ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. L’impatto si è rivelato fatale. I carabinieri stanno indagando per ricostruire quanto accaduto.

