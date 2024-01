Tragedia del Segesta Jet, 17esimo anniversario. Il ricordo delle vittime

La consueta iniziativa in memoria delle quattro vittime

Anche quest’anno Messina ricorda le quattro vittime del Segesta Jet, incidente del 15 gennaio 2007. Persero la vita il comandante Sebastiano Mafodda, il direttore di macchina Marcello Sposito, il motorista Palmiro Lauro e il marinaio Domenico Zona.

Alle 15, i familiari delle vittime, a bordo del Selinunte, si recheranno sul punto della collisione per lanciare in mare una corona d’alloro.

Alle 16.30 Santa Messa nell’atrio davanti alla Corte di Ulisse della Stazione di Messina Centrale.

Alle 17.45, alla Stazione Marittima, verrà deposta una corona di alloro dinnanzi al monumento dedicato alle quattro vittime, mentre in raccoglimento si attenderà il momento esatto dell’evento (17.54), in cui tutte le navi presenti in porto emetteranno ripetuti fischi in segno di saluto ai marinai