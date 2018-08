Giovane di Sant'Agata Militello tra le vittime di Genova

C'è una giovane della provincia di Messina tra le vittime accertate del crollo del ponte di Genova. Si tratta di Marta Dainisi, 29 anni, che ha perso la vita insieme al fidanzato toscano, Allberto Fanfani.

La ragazza lavorava come infermiera all'ospedale Sant'Antonio e Biagio di Alessandria ed era in auto col ragazzo proprio al momento del crollo. La famiglia è stata avvisata nel tardo pomeriggio, dopo il ritrovamento del corpo da parte delle forze dell'Ordine e il riconoscimento attraverso i documenti che aveva addosso.

La conferma, in tarda serata, da parte del sindaco del centro nebroideo Bruno Mancuso: "Sono sconvolto e addolorato per la tragedia che ha colpito una nostra compaesana. A nome di tutta la comuità santagatese esprimono profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per questo grande dolore e incolmabile vuoto che li ha colpiti".