Tragedia sul lavoro a Messina, lunedì l’autopsia su Mamone

Avviso di garanzia per il 45enne alla guida del mezzo meccanico che lo ha travolto

Messina – Entra nel vivo l’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro avvenuto lunedì scorso a Larderia, dove Raimondo Mamone ha perso la vita durante alcuni lavori all’interno di un impianto. La Pm titolare del caso incaricherà i dottori Erika Giglia e Marco Torrisi di effettuare l’esame medico legale che verrà svolto probabilmente subito dopo il conferimento, fissato per il pomeriggio del prossimo 6 ottobre.

Avviso di garanzia per il manovratore

Stabilire esattamente come è morto l’elettricista è il primo passo essenziale dell’inchiesta e per questo la sostituta procuratrice Liliana Todaro ha avvisato il conducente del mezzo meccanico che lo ha travolto. Si tratta di un 45enne della zona sud, che quel giorno stava manovrando all’interno della cava. E’ indagato per omicidio colposo e si è affidato alla difesa dell’avvocato Ignazio Panebianco.

Le indagini sulla sicurezza della cava

Dai primi accertamenti effettuati dalla Squadra Mobile subito dopo la tragedia, l’autista non si sarebbe accorto di Mamone, impegnato nell’area dove gli era stato affidato il lavoro di ammodernamento delle reti elettriche ed elettroniche. La cava è stata sequestrata per i rilievi necessari. Oltre agli agenti è probabile che, su incarico della Procura, tornino nell’area della ditta Comman anche gli ispettori dell’Asp per la verifica delle condizioni di sicurezza.