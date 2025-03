Tram, l’ultimo giorno il servizio è regolare. Non accadeva da tempo

Da lunedì stop alle corse e via ai lavori di riqualificazione della linea

MESSINA . Avvisi tram: servizio regolare. Una comunicazione che, sul sito Atm, non si leggeva da tempo. Tutti i giorni, come abbiamo più volte documentato, corse soppresse e sostituite.

Oggi, invece, proprio l’ultimo giorno, viene rispettata la tabella oraria con la prevista frequenza di passaggio di diciassette minuti. Una coincidenza che suona quasi come una beffa, visto che domani inizieranno i lavori di riqualificazione della linea e non vedremo vetture in servizio per un anno o forse anche un anno e mezzo.

Un tempo in cui dovrebbero arrivare anche le altre vetture rinnovate per poi ripartire con un servizio ad alta frequenza.

