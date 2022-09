Transizione ecologica e politiche alimentari, Messina punta allo sviluppo sostenibile - Tempostretto

Firmato protocollo d'intesa interistituzionale

Transizione ecologica e politiche alimentari. Un’iniziativa, promossa da Slow Food Sicilia e la sua Comunità Stretto di Messina, in collaborazione con il Comune e la Città Metropolitana di Messina, la Camera di Commercio, la Fondazione Horcynus Orca e Slow Food Italia, finalizzata a creare percorsi di sensibilizzazione e condivisione culturale al fine di favorire il cambiamento delle abitudini alimentari delle persone, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente e dell’equità sociale.

“Abbiamo firmato un protocollo di intesa tra tutti gli enti coinvolti – dice il sindaco Federico Basile -, che darà la possibilità a Messina di entrare nella rete di città come Milano, Bergamo, Bari, Roma, Birmingham, Marsiglia, Vienna, New York che, già da tempo, lavorano sulle politiche alimentari per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Inoltre, il primo passo del percorso di collaborazione vedrà la Città di Messina e la sua Area Metropolitana protagonista al Salone del Gusto – Terra Madre, che si terrà a Torino, dal 22 al 26 settembre, con uno stand allestito dalla Comunità Slow Food per la Salvaguardia dello Stretto di Messina, dove i produttori locali illustreranno le pratiche agroalimentari e quelle di pesca sostenibile, indispensabili per un processo di transizione ecologica, con l’obiettivo di restituire alla città di Messina e l’intero comprensorio metropolitano il ruolo di centro del Mediterraneo”.