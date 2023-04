Trasformazione digitale, con un click i documenti della Camera di commercio gratis sul telefonino - Tempostretto

Oltre 19mila aziende messinesi utilizzano impresa. Italia.i

MESSINA – Sono 19.277 gli imprenditori del territorio messinese che hanno aderito a impresa.italia.it, il servizio della Camera di commercio, realizzato da Infocamere, con cui titolari e legali rappresentanti delle aziende possono accedere, scaricare e condividere senza alcun costo, anche in mobilità, i documenti ufficiali della propria azienda, contenuti nel Registro delle imprese, come l’atto costitutivo, lo statuto, i bilanci, le planimetrie degli immobili aziendali, le visure e le asseverazioni.

“Questo traguardo conferma che il sistema camerale sta interpretando il concetto di trasformazione digitale nel senso più vicino alle esigenze delle imprese – dichiara la segretaria generale della Camera di commercio, Paola Sabella – mettendo al centro semplicità d’uso, portabilità, sicurezza. Non solo, ogni adesione rappresenta un imprenditore dotato di identità digitale che, grazie all'utilizzo di smartphone e tablet, acquisisce sempre maggior consapevolezza del valore del patrimonio informativo degli Enti camerali. Un patrimonio che l’imprenditore stesso ha contribuito a creare e che, in questo modo, la sua Camera gli restituisce con il valore aggiunto del digitale”.

Tra gli imprenditori “digitali” del Messinese, il 20,50% guida un’impresa femminile; il 17,30% è artigiano; il 10,20% è rappresentante di un’impresa “under 35” e il 3,10% guida un’impresa straniera. L’8,30% si occupa di Costruzione di edifici residenziali e non residenziali; il 3,00% di Ristorazione con somministrazione; il 2,30% di Bar e altri esercizi simili senza cucina; il 2,20% di Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); l’1,40% di Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Impresa.italia.it è una web-app disponibile all’indirizzo impresa.italia.it dalla quale è anche possibile accedere alle pratiche inviate al Suap, lo Sportello unico delle attività produttive, di otre 4mila Comuni che ad oggi utilizzano la piattaforma nazionale impresainungiorno.gov.it realizzata dal sistema camerale, così come agli atti presenti nel fascicolo d’impresa. Se poi l’impresa ha aderito al servizio di gestione delle proprie fatture elettroniche offerto dalla Camera di commercio, dall’applicazione è possibile seguire anche il flusso di queste informazioni. Impresa.italia.it sarà, inoltre, il punto di contatto tra imprese e Pubblica amministrazione previsto dall’ultimo decreto Semplificazioni per consentire alle imprese di dialogare in modo efficiente e trasparente con la Piattaforma digitale nazionale dati, lo strumento istituito dal Governo per semplificare e velocizzare l’accesso alle informazioni pubbliche.