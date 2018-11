Contratto integrativo Atm: Orsa, Ugl e Faisal dicono no alla disdetta

Orsa, Ugl e Faisal esprimono totale diniego rispetto alla disdetta unilaterale dell’accordo di secondo livello relativo all'indennità di presenza per i lavoratori di Atm..

Per quanto c’è dato sapere, si legge in una nota congiunta, l’accordo di secondo livello di contrattazione firmato nel luglio 2017 ha validità triennale e non è stata prevista alcuna clausola di recesso anticipato, pertanto non è revocabile e resta vigente fino alla sottoscrizione di eventuale accordo sostitutivo.

L’azione unilaterale dell’azienda implica che se non si dovesse addivenire a nuovo accordo entro il 31/12/2018, i salari sarebbero decurtati di una quota significativa che non è una regalia ma l’adeguamento salariale attraverso premio di produzione, peraltro defiscalizzato, presente in tutte le aziende.

La crisi economica finanziaria, certificata ufficialmente dall’Amministrazione Comunale e dal Presidente del Collegio Sindacale, ha già trovato ipotesi di soluzione nel tavolo concertativo del “Salva Messina” e non autorizza l’azienda a imboccare scappatoie inedite per comprimere i livelli salariali già al di sotto della media nazionale.

Se il problema sono i parametri di riferimento e/o le condizioni previste per l’erogazione del premio di produzione, tutto è perfettibile. UGL, FAISA e ORSA si dichiarano disponibili a rivedere e migliorare l’accordo in essere, senza compromettere i livelli salariali già abbondantemente mortificati rispetto al precedente accordo integrativo.

L’ordine di servizio in oggetto prelude a un’anomala trattativa a tempo determinato che falserebbe il confronto e contribuirebbe a esasperare ulteriormente i lavoratori che in assenza di accordo, nei tempi dettati dall’azienda, rischierebbero la decurtazione di una sacrosanta quota salariale.

Per quanto esposto si invita l’azienda all’immediato ritiro della disdetta unilaterale.

In assenza di proficuo riscontro ci vedremo costretti a percorrere le strade legali e di lotta sindacale per la tutela dei diritti acquisti.