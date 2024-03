Tre giovani talenti di Taormina conquistano il podio a Sanremo Junior

Milagros Lembo, Pietro Villari e Greta Petrella, allievi dell'Accademia di musica moderna Live sound

TAORMINA – Tre allievi dell’Accademia di musica moderna Live Sound di Taormina hanno partecipato alla kermesse “Sanremo Junior”, tenutasi al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Milagros Lembo, Pietro Villari e Greta Petrella, dopo aver superato le fasi di selezione, sono stati convocati nella città dei fiori e della musica insieme ad altri 37 ragazzi provenienti da tutta Italia: 32 province e 14 regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto).

Milagros, 8 anni da Giardini Naxos, si è conquistata la semifinale con il brano “Mamma Maria” de “I Ricchi e Poveri”. Pietro, 14 anni da Giardini Naxos, ha conquistato il terzo posto alla finale d’Italia nella categoria A3 con il brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” di Gianni Morandi. Greta Petrella, 8 anni da Gaggi, ha conquistato il secondo posto alla finale d’Italia nella categoria A1 con il brano “Sarà perché ti amo” de “I Ricchi e Poveri”.

“Sono stati giorni di grande formazione, confronto e musica”, dichiarano le giovani ugole. “Siamo felici di questo risultato che portiamo a casa con grande gioia, per tutti noi e per la nostra terra, la Sicilia”. La kermesse musicale, giunta alla 15ª edizione, ha lo scopo di valorizzare i giovani talenti di tutto il mondo e metterli a contatto tra loro grazie alla musica. A conquistare il primo posto del Gran Prix per l’edizione 2024 è stata la regione Sardegna, che accede con il suo rappresentante alla finalissima che si terrà al Teatro Ariston di Sanremo. Alla finalissima è prevista la partecipazione di un giovane talento per ogni nazione.