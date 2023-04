Tre tappe in Sicilia per Gigi D'Alessio e il suo "Dove c'è il sole tour" - Tempostretto

Ad agosto concerti a Taormina, Palermo e Agrigento

TAORMINA – Dopo i 5 show di “Gigi – Uno come te – Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli, il viaggio live di Gigi D’Alessio proseguirà da luglio e settembre con “Dove c’è il sole tour”, la nuova tournée che lo porterà sui palchi delle principali arene estive. E tra queste, il Teatro Antico di Taormina, il Teatro di Verdura a Palermo, il Teatro Valle dei Templi ad Agrigento.

Gigi D’Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

In Sicilia per tre concerti, organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita:

TAORMINA – TEATRO ANTICO

Martedì 01 agosto ore 21.30 – Sotto il Vulcano Fest

PALERMO – TEATRO DI VERDURA

Sabato 19 agosto ore 21.00 – Green Pop Festival

AGRIGENTO – TEATRO VALLE DEI TEMPLI

Domenica 20 agosto ore 21.00 -Festival il Mito, in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi

I biglietti sono disponibili in prevendita da oggi 4 aprile su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti abituali.