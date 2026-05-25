Trofeo Piskeo vince la Poseidon, record e successi per le squadre di Messina

Tutte le medaglie delle messinesi Unime, Swimblu, Power Team e Ulysse. Arcudi fa segnare un nuovo record regionale e vince l'Australiana

MESSINA – Il XX Trofeo Piskeo se lo aggiudica la Poseidon Swim, la società di Catania può puntare oltre che sulla qualità anche sulla quantità dei propri atleti che gli permette di aggiudicarsi la classifica generale della manifestazione in ricordo di Mirko Laganà che si è svolta da venerdì a domenica 24 maggio. In particolare gli etnei si aggiudicano le classifiche della categoria Esordienti B, Ragazzi e Unica (Cadetti+Seniores), mentre l’Idra Altair vince tra gli Esordienti A e l’Unime si porta a casa la coppa della categoria Juniores.

Alla piscina Unime della Cittadella Sportiva Universitaria oltre 1200 atleti hanno preso parte alle gare, alcuni anche da altre parti d’Italia e due squadre sono arrivate da Malta, ormai affezionate alla manifestazione. La gara Piskeo, i 50 dorso in ricordo di Mirko, se la sono aggiudicati Gianluca Messina, palermitano tesserato con l’Esercito e nel giro della nazionale giovanile, e Giada Senatore tesserata con una formazione di Bologna. Come da tradizione si è svolta l’Australiana, gara ad eliminazione diretta sulla velocità nei quattro stili, a trionfare tra gli uomini Matteo Palmisani, società milanese, e Emma Arcudi dell’Unime. È stata anche la prima volta dell’Australiana per i categoria Ragazzi, al maschile ha vinto Matteo Carnabuci (Poseidon) tra le ragazze Martina Galea dell’Aquahub Malta.

In classifica generale dietro la Poseidon, oltre mille punti, nelle prime cinque posizioni troviamo l’Idra Altair, la Sicilia Nuoto e l’Unime vicine intorno a 500 punti, più staccata l’Ita 12001. Dodicesima la Swimblu, ventesima e ventunesima la Power Team Messina e l’Ulysse. Tra le tante gare che si sono svolte sono stati registrati quattro nuovi record regionali individuali uno riguarda Emma Arcudi (Unime) nei 100 stile libero Cadette, due li firma Vincenzo Maniaci (Tc3 Palermo) nei 100 e 200 rana Ragazzi, uno di Michela Farmer (Sicilia Nuoto) nei 50 dorso Juniores. Gloria anche per le staffette femminili con la 4×50 stile libero Unime, assoluta e Juniores, che fa segnare due nuovi record, poi altri record assoluti arrivano con la 4×50 mista femminile ad opera dell’Unime e maschile ad opera della Poseidon. Da segnalare anche il podio tutto Unime nei 50 farfalla Juniores donne e Unica sempre tra le donne.

Le medaglie dei messinesi

Tra gli Esordienti B per le squadre messinesi arriva l’argento maschile nella 4×50 stile libero con Raffa Cutugno Longo e Merenda e il bronzo ex aequo di Giulio Merenda nei 100 stile libero entrambe per l’UniMe. Tra gli Esordienti A bronzo di Giorgia D’Italia dell’Ulysse nei 100 stile libero.

Tra i Ragazzi l’Unime 3 ori (Domenico Pennestrì 100 stile libero e 100 farfalla, 4×50 stile libero femminile con Loddo, Pangallo, Mallemace e Sanfilippo), 4 argenti (Davide Rugolo 100 farfalla, Dario Orbitello 50 rana, 4×50 sl maschile Pennestrì, Lewis, Annoni Rugolo e 4×50 mista maschile con Annoni, Orbitello, Rugolo e Pennestrì) e infine 4 bronzi (Angela Mallemace 50 farfalla, Viola Russo 100 farfalla, Domenico Pennestrì 50 stile libero e Davide Rugolo 200 farfalla). La Power Team Messina e la Swimblu conquistano due bronzi a testa, rispettivamente con Marco Mangano 50 farfalla e 200 stile libero e Cristian Calderone 100 e 200 rana.

Tra i Juniores l’Unime vince il medagliere, oltre che la classifica di società. Sei ori (Carola Costarella 50 farfalla, Anita Delia 100 farfalla, Silvia Raffa 50, 100 e 200 rana, Alessandro Barbaro 50 stile libero), sei argenti (Carola Costarella 50 e 100 stile libero, Anita Delia 200 stile libero e 50 farfalla, Alessandro Barbaro 100 stile libero, Cristian Molonia 200 stile libero), tre bronzi (Silvia Raffa 50 stile libero, Sonia Cucinotta 50 farfalla, Gabriele Arena 100 dorso). La Swimblu due argenti con Irene Milioti e Alessandro Blanca entrambi nel 50 dorso.

Nella categoria Unica (Cadetti+Seniores) Unime sette ori (Emma Arcudi nei 50 e 100 stile libero, Giorgia Iaria nei 50 farfalla, le staffette 4×50 stile libero con Arcudi Costarella Ferrara Iaria e 4×50 mista con Arcudi, Raffa, Ferrara, Iaria, Antonio Bavastrelli 200 farfalla, Matteo Bolignano 200 rana), tre argenti (Emma Arcudi 50 farfalla, Giorgia Iaria 100 farfalla, Matteo Bolignano 100 rana, ), cinque bronzi (Sabrina Ferrara 50 stile libero, 50 farfalla e 100 farfalla, Simone Romeo 200 farfalla, Antonio Bavastrelli 400 misti). Swimblu due ori (Sofia Perdichizzi 200 e 400 stile libero), due argenti (Sofia Perdichizzi 50 e 100 stile libero), due bronzi (Giorgia Di Mario 200 stile libero e Aurelio Pandolfo 200 rana).