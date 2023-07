Al Trofeo delle Regioni è una Sicilia d'onore. Il racconto dei giovani pallavolisti messinesi - Tempostretto

A Campobasso, ottava posizione finale e qualificazione in Pool A per le due rappresentative siciliane nell'edizione molisana del Trofeo delle Regioni di pallavolo. Il vice-presidente regionale Locandro: "Sicilia femminile prima del Sud"

CAMPOBASSO – Si è concluso il Trofeo delle Regioni edizione 2023, la manifestazione organizzata, con cadenza annuale, dalla Federazione Italiana Pallavolo e rivolta alle ventuno rappresentative regionali (Trentino e Alto Adige gareggiano separatamente). L’evento – che quest’anno ha coinvolto i giovani pallavolisti delle categoria Under 16 maschile e Under 15 femminile – si è tenuto in Molise dal 26 giugno al 1 luglio, col il trionfo in finale del Lazio, nel settore femminile (battuta al tie-break la Lombardia), e della Lombardia, in quello maschile. Ottimo il piazzamento delle rappresentative siciliane, entrambe ottave e qualificate – come le altre classificate nelle prime dodici del ranking – per la Pool A della prossima edizione.

Femminile: la classifica avulsa premia il Piemonte

La femminile del 1° allenatore Piero Maccarone ha dovuto inizialmente affrontare, in una prima fase, il girone B della Pool B, dominato grazie ai successi ottenuti sulle padrone di casa del Molise (2-0, 25-13 25 12) e al tie-break contro la Calabria (25-20 22-25 15-11). Nella seconda fase – Pool A1 – prima battuta la Toscana, sempre al tie-break (23-25 25-26 6-15), per poi cedere nettamente contro le neo-campionesse del Lazio (14-25 12-25).

In Pool A2, le ragazze di coach Maccarone, dopo aver superato la Sardegna, al termine di una gara complessa (25-23 25-22) hanno visto sfumare, per una peggiore classifica avulsa a vantaggio del Piemonte, la possibilità di giocarsi le semifinali 1°-4° posto e decisive per il titolo. La sconfitta ai vantaggi nel set decisivo, proprio contro le piemontesi (22-25 25-22 17-15), non condiziona comunque il passaggio alla fase successiva, già noto prescindendo dal risultato della gara. Nelle partite valide per i piazzamenti finali 5°-8° posto, due le sconfitte: con l’Emilia Romagna prima (0-2, 18-25 16-25) e a seguire contro la Liguria (2-0, 25-22 25-11).

Tra le ragazze convocate con la rappresentativa siciliana, anche quattro atlete del Comitato Territoriale di Messina. Si tratta di Rosalia Rispoli (Pol. Nino Romano), Chiara Alberto (Orlandina Volley), Desirée Raffa e Chiara Mazzeo (SSD UniMe). Nello staff inserite figure di spicco della pallavolo locale: Paola Rotella, in qualità di fisioterapista, Peppe Venuto, coordinatore tecnico regionale, e Domenico Fazio, assistente allenatore.

La rappresentativa siciliana femminile ha ritrovato la Pool A e raggiunto un insperato ottavo posto

Coach Maccarone: “Ottavo posto inizialmente impensabile”

“E’ stata un’esperienza molto interessante e formativa” questa la considerazione iniziale del 1° allenatore, Piero Maccarone. “Sia durante i collegiali che in Molise, abbiamo svolto un lavoro molto certosino. Le ragazze, non solo tecnicamente ma come gruppo squadra, hanno compiuto passi da gigante”.

Sulle aspettative alla vigilia del torneo, Maccarone ammette con grande onestà: “Il nostro ottavo posto inizialmente era impensabile. Abbiamo davvero giocato bene e sfoderato prestazioni maiuscole; contro squadre superiori a noi, sia dal punto di vista fisico che tecnico, siamo riusciti a giocarcela. Le ragazze, inoltre, sono state bravissime a gestire il tempo libero; giocando solo al mattino, poi diventava davvero tanto. Tutte davvero bravissime!”

Nel soffermarsi ad esaminare l’intero percorso compiuto e nel rivolgere i ringraziamenti alle parti interessate, così conclude Maccarone: “Il nostro lavoro è iniziato ad Ottobre ed abbiamo raccolto davvero un ottimo risultato. Complimenti alle ragazze, alle società e ai genitori che ci hanno supportato in questa manifestazione. Ringrazio l’intero Consiglio Regionale siciliano ed il Centro di Qualificazione regionale che ci hanno messo nelle condizioni di preparare al meglio questo Trofeo delle Regioni”.

A rapporto da Coach Maccarone. Il tecnico siciliano ha riportato la rappresentativa femminile in Pool A

Rosalia Rispoli: “L’esperienza più bella della mia vita”

Tanto entusiasmo nelle parole di Rosalia Rispoli: “Il Trofeo delle Regioni 2023 è stata una delle esperienze più belle della mia vita, se non la più bella. Ho visto ed incontrato altre realtà di gioco, ho fatto nuove amicizie; ho vissuto momenti speciali ed indimenticabili e, soprattutto, ho coltivato ancora di più l’amore che provo per questo sport e tutte le emozioni che mi regala”.

Rosalia Rispoli (Pol. Nino Romano)

Desirée Raffa: “Dato il massimo in nome della Sicilia”

Orgoglio e ricordi incancellabili per Desirée Raffa (SSD UniMe): “È stata un’esperienza bellissima, in campo e fuori. Far parte della rappresentativa mi ha reso orgogliosa. Mi sono trovata benissimo con tutto lo staff e le compagne. Abbiamo creato un gruppo unito, ci siamo sostenute sempre e abbiamo dato il massimo per portare alto il nome della Sicilia. Anche confrontarci con squadre di livello è stato importante; mi ha fatto capire quanto sia fondamentale continuare a migliorare. Esperienza che mi ha insegnato ad affrontare con determinazione i momenti di difficoltà e a non mollare mai. La ricorderò per sempre; mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista”.

Desirée Raffa (SSD UniMe)

Chiara Mazzeo: “Appagamento per aver dato tutto e l’amaro per quelle gare contro Piemonte e Liguria. Siamo le Regine del Sud”

Il punto di vista di Chiara Mazzeo: “Il Trofeo delle Regioni è come una piccola federazione in cui, in quel momento, rappresenti la Sicilia; non è una cosa scontata. Penso sia una delle manifestazioni più importanti a livello giovanile; una competizione che sarà, per sempre, uno dei momenti più belli e da ricordare della mia vita. Ogni atleta si pone degli obiettivi: difficili, impegnativi da raggiungere; il mio era quello di giocare al Trofeo delle Regioni. Adesso posso dire: ce l’ho fatta”.

Mastica misto agro-dolce l’atleta dell’SSD UniMe: “Non esistono parole per descrivere ciò che ho provato in questi giorni; dal rimpianto per non avere vinto contro la Liguria, alla paura di sbagliare. Forse, più forte di tutto, l’amaro in bocca per aver lasciato la partita al Piemonte e, al contempo, il senso di appagamento per aver dato tutta me stessa, la fame di vittoria dimostrata contro la Sardegna e la Toscana, la gioia provata per avere superato i miei limiti, riscattando riscatto la scorsa annata. Non dimenticherò mai questo momento della mia vita”.

Chiara è consapevole che bisogna festeggiare un traguardo, alla vigilia, insperato: “Siamo le regine del Sud Italia. Partite della Pool B, non nego che nessuno – me compresa – avrebbe scommesso su di noi; eppure siamo arrivate ottave su ventuno, superando così le aspettative”.

Infine, ripercorre brevemente il cammino compiuto: “Abbiamo dimostrato il nostro valore attraverso un atteggiamento aggressivo in campo contro la Toscana, vincendo 2-1 (quinta nel ranking finale, ndr), e contro il Piemonte, sognando di approdare alle semifinali, dentro la sconfitta per un combattutissimo 2-1 (Piemonte quarto, ndr). E siamo state un’insidia anche per le neo-Campionesse d’Italia del Lazio”.

Chiara Mazzeo (SSD UniMe)

Chiara Alberto: “Un confronto con le più brave d’Italia”

Anche Chiara Alberto si è lasciata conquistare dall’emozioni per l’evento vissuto: “Sono orgogliosa di aver fatto parte della rappresentativa siciliana. E’ stata una bellissima esperienza; mi ha fatto crescere sotto molto aspetti, a partire dal confronto che ho avuto con le mie coetanee, le più brave d’Italia. Se sono soddisfatta del risultato ottenuto? Certo, siamo un bel gruppo, unito e che ha portato la Sicilia tra le prime otto regioni d’Italia. Non considero questa esperienza come la fine di un ciclo, ma come stimolo per migliorare”. L’atleta dell’Orlandina ha parole di ringraziamento per coloro che l’hanno accompagnata in questo meraviglioso viaggio: “A tutte le persone, sia dello staff tecnico del Comitato Regionale Sicilia, che della società Orlandina Volley, dico grazie. Hanno creduto in me e non è poco”.

Chiara Alberto (Orlandina Volley)

Maschile: pochi successi ma arriva un prezioso ottavo posto

Parte forte anche la rappresentativa maschile del 1° allenatore Giovanni Bottino che, inserita nel girone A della Pool A, supera all’esordio l’Abbruzzo, battuto al tie-break (32-30 22-25 9-15), fermo poi doversi arrestare contro i neo-campioni di pallavolo maschile della Lombardia (2-0, 25-14 25-18). Nella seconda fase, sconfitte contro Calabria (1-2, 24-26 26-24 8-15), Veneto (25-15 15-19) e Marche (0-2, 20-25 14-25); successo, invece, sull’Umbria (0-2, 18-25 23-25). Nella semifinale 5°-8° posto, la Sicilia non riesce a superare i pari età del Trentino (2-1, 23-25 25-14 15-12) e deve fermarsi ancora contro la Calabria, nella finale 7°-8° posto (2-0, 25-18 25-15).

Tra i ragazzi, presente un altro atleta messinese: Luca Sapienza (Fenice Volley).

Anche la rappresentativa siciliana maschile si è piazzata all’ottavo posto. Pool A confermata

Coach Bottino: “Esperienza positiva. Contenti per l’ottavo posto”

Soddisfatto il 1° allenatore, Giovanni Bottino: “I ragazzi hanno dato il massimo e dimostrato tutti di voler fare davvero bene. Due atleti siciliani, che lo scorso anno facevano parte della nostra rappresentativa, Federico Argano e Leonardo Alessi, in questa stagione hanno indossato casacche di regioni diverse, in virtù del loro trasferimento fuori dalla Sicilia; probabilmente, se loro fossero stati con noi, avremmo potuto raggiungere un piazzamento differente. Sia io che tutto lo staff, siamo comunque contenti per il nostro ottavo posto conquistato. L’esperienza è più che positiva e sicuramente andrà ad arricchire il bagaglio di tutti, sia tecnici che atleti”. L’ultimo pensiero di coach Bottino è riservato ai ringraziamenti: “Ci tengo a ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di vivere al meglio questa manifestazione, il nostro Comitato Regionale, le società ed i genitori dei ragazzi”.

Rappresentativa maschile: tutti uniti attorno a coach Giovanni Bottino

Luca Sapienza: “Mi hanno fatto sentire un pezzo importante della squadra”

Unico atleta messinese della rappresentativa maschile, Luca Sapienza ha cercato di cogliere l’occasione per evolvere ulteriormente: “Per me tanta esperienza e grande soddisfazione, considerando le opportunità a disposizione per la mia crescita. Con questo Trofeo delle Regioni sono cresciuto, sia dal punto tecnico che mentale; voglio ringraziare i selezionatori e i compagni che mi hanno fatto sentire un pezzo importante della squadra. Un ringraziamento particolare all’allenatore che mi ha cresciuto”.

Luca Sapienza (Fenice Volley)

Il vice-presidente regionale Antonio Locandro: “Orgogliosi e fieri di quanto ottenuto”

Evidenzia l’importanza della manifestazione il vice presidente regionale, Antonio Locandro: “Il Trofeo delle Regioni è per la Federazione Italiana Pallavolo una manifestazione molto importante; mette in campo il meglio della pallavolo giovanile per le varie fasce di età. Sia io che l’intero Consiglio Regionale, siamo davvero orgogliosi e fieri di quanto ottenuto dalle nostre squadre; entrare a far parte delle migliori dieci squadre italiane non è cosa da poco”.

Una considerazione sul piazzamento finale e sul lavoro svolto da tutte le componenti: “Con le ragazze siamo la prima squadra del Sud; davanti a noi solo formazioni da Roma in su. Abbiamo perso una gara fondamentale contro il Lazio, che poi ha vinto la competizione. Anche i ragazzi hanno svolto un ottimo lavoro, giocando al meglio delle loro possibilità; queste esperienze devono servire per il futuro. Dobbiamo sempre cercare di migliorarci ed andare avanti. Mi complimento ancora e ci tengo a ringraziare le società per il lavoro che svolgono quotidianamente”. Un pensiero va anche “ai genitori per la pazienza, la costanza ed il supporto, che non fanno mai mancare”.

Antonio Locandro, vice-presidente del Comitato Regionale siciliano

Atlete e staff della rappresentativa femminile

1.Chiara Alberto – 2. Amalia Carnevale – 3. Alessia Cassarino – 4. Maria Crapitti – 5. Martina Di Natale – 6. Chiara Lo Dico – 7. Sofia Martinengo – 8. Chiara Mazzeo – 9. Ginevra Neri – 10. Desirée Raffa – 11. Rosalia Rispoli – 12. Amelia Azzurra Russo – 13. Sofia Schilirò – 14. Elisabetta Spampinato. Dirigente: Antonio D’Anna – Fisioterapista: Paola Rotella – Dirigente: Corrado Scavino – 1° allenatore: Piero Maccarone – 2° allenatore: Renato Ciappa – 3° allenatore: Domenico Fazio – Coordinatore Tecnico Regionale: Giuseppe Venuto.

Atleti e staff della rappresentativa maschile

1. Luca Asero – 2. Simone Augugliaro – 3. Mattia Bonanno – 4. Ivan Borgesi – 5. Alessandro Bruno – 6. Diego Castiglia – 7. Alessandro Gargano – 8. Giulio Ingoglia – 9. Gianmarco Italia – 10. Giorgio Messina – 11. Andrea Petrone – 12. Matteo Rivas – 13. Luca Sapienza – 14. Mattia Vassallo. Dirigente/fisioterapista: Roberto Moltrasio – Dirigente: Sebastiano Solano – 1° allenatore: Giovanni Bottino – 2° allenatore: Salvatore Gennuso – 3° allenatore: Fabrizio Porcasi.