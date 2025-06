Trofeo Settecolli, a Roma Davide Marchello con la nazionale e Arcudi dell’UniMe

Da giovedì a sabato la tesserata dell'UniMe e il peloritano ex Ulysse rappresenteranno Messina in un palcoscenico internazionale

Prenderà il via domani, giovedì 26 giugno, la 61ª edizione del Trofeo Settecolli a Roma. Nella piscina del Foro Italico quasi 700 atleti impegnati, molti dei quali con le rispettive nazionali alla ricerca di tempi validi per il prossimo campionato del mondo. Tra loro anche una decina di siciliani e due che sono partiti o ancora nuotano a Messina.

Marchello e Arcudi rappresentano Messina

Ci sarà infatti Davide Marchello, fondista classe 2001 ex Ulysse già campione italiano e a podio nazionale assoluto sia in vasca corta che lunga, iscritto nelle gare a stile libero distanze 200, 400, 800 e 1500 metri. Lui inoltre apparirà tesserato non con l’Aurelia e neanche con l’Esercito ma tra le file della Nazionale azzurra agli ordini del direttore tecnico Cesare Butini.

Insieme a lui a rappresentare Messina Emma Arcudi, giovanissimo talento classe 2009 reggina di nascita ma che è sportivamente cresciuta tra le due sponde dello Stretto. Sarà anche l’unica tesserata di una società messinese, l’Ssd UniMe, con soltanto un tesserato catanese e una tesserata palermitana insieme a lei. Arcudi è riuscita a conseguire il tempo per prendere parte ai 50 farfalla, distanza in cui si è recentemente laureata campionessa italiana nella categoria Juniores in vasca corta, e nei 100 farfalla.

I giorni delle gare

Marchello sarà in vasca tutti e tre i giorni: giovedì i 400 metri, venerdì gli 800 e sabato i 200, con le batteria al mattino, e al pomeriggio la prima serie dei 1500 stile libero. Arcudi invece sarà in acqua giovedì con i 50 farfalla e venerdì la prima gara i 100 metri, a seguire raggiungerà i compagni impegnati all’EuroitaliaCup un trofeo che si disputerà nel fine settimana a Casarano, in provincia di Lecce.

Immagine in evidenza di Giorgio Scala/DBM