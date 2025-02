Tromba d’aria nella zona jonica, a Furci Siculo sindaco e assessore salvano automobilista

Tra Alì Terme e Nizza di Sicilia un violento maltempo e tutto il territorio messo a dura prova

Tromba d’aria tra Alì Terme e Nizza di Sicilia. Il violento maltempo ha messo a dura prova l’intera zona jonica. A Furci Siculo il sindaco Matteo Francilia e l’assessore Agatino Pistone hanno salvato un automobilista rimasto intrappolato nella sua vettura in un sottopasso allagato, lungo il tratto che collega la statale 14 con le frazioni Grotte e Calcare, costeggiando il torrente Savoca, straripato (fonte Ansa Sicilia). L’uomo è stato portato nella sua abitazione dai vigili urbani.

La situazione nella zona jonica

Ecco le comunicazioni dell’Anas. Lungo la SS114 “Orientale Sicula” sono stati provvisoriamente interdetti due tratti della statale in corrispondenza del km 24,500 nel territorio comunale di Alì Terme (per lo straripamento del torrente Fiumedinisi) e al km 35,400 nel territorio comunale di Sant’Alessio Siculo (per lo straripamento del torrente Agrò), in provincia di Messina.

Aggiornamento delle 14.44: riaperta la passerella Agrò.

Nuovo aggiornamento: Lungo la SS113 “Settentrionale Sicula” è stata ripristinata la circolazione lungo la tratta stradale in corrispondenza del km 32,000 nella frazione di Monforte Marina, a Monforte San Giorgio, chiusa in precedenza per l’esondazione del fiume Niceto. Permangono chiusure lungo la SS113dir – in corrispondenza del km 26,550 – nella frazione di San Saba e lungo la SS114 “Orientale Sicula”, al km 24,500, nel territorio comunale di Alì Terme, per lo straripamento del torrente Fiumedinisi.