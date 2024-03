“Trovata a Mortelle piena di parassiti”: Nina ora è salva, sana e ha bisogno di una “mamma”

La cucciola di tre mesi è in stallo da chi l'ha salvata e a gestirne l'adozione sarà Aipae. Intanto scoppia il caso delle colonie feline: "Non sappiamo più come sfamarle"

MESSINA – L’arrivo della Pasqua non rallenta l’emergenza randagi. E se abbiamo esultato per l’adozione di Nerina, ora la spasmodica ricerca di una mamma o di un papà per un cucciolo riguarda Nina. Si tratta di una cagnolina di appena tre mesi, dal carattere mite e dolce, attualmente in stallo presso la ragazza che l’ha salvata, togliendola dalla strada. Nina è stata trovata in condizioni complicate, che Aipae, che si sta occupando dell’assistenza e si occuperà dell’adozione, definisce “pietose. Era magrissima e piena di parassiti intestinali. Purtroppo ci capita ormai troppo spesso”.

Nina è stata trovata nella zona di Mortelle, è sana ed sarà affidata con vaccini e microchip. Nina è adottabile in tutta Italia con controlli pre e post affido, oltre al classico modulo conoscitivo. Il numero di riferimento per “chiederla” è 371.4777253.

Il problema delle colonie feline

E intanto c’è un’altra emergenza, come ci ha spiegato Cristina Lombardo di Aipae, quella delle colonie feline: “Ne abbiamo tre e non sappiamo più come farli mangiare. Non riusciamo a festeggiare la Pasqua sapendo che ci sono così tanti gatti in giro che non abbiamo più come sfamare”. Anche questo è un modo di aiutare, con donazioni e contattando l’associazione per ulteriori informazioni.

