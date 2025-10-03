Truffa Agea, sequestrati 110mila euro a tre imprenditori nebroidei

Istanze fondate su contratti di locazione di terreni ad uso pascolo ritenuti falsi

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo a carico di tre indagati, emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina sulla base delle risultanze investigative emerse nel corso dell’attività d’indagine coordinata dai procuratori europei delegati Calogero Ferrata e Amelia Luise della Procura Europea delegata di Palermo, per le ipotesi di reato di “Indebita percezione di erogazioni pubbliche” e “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”.

L’indagine condotta dalla Sezione Operativa di Messina, nel periodo da dicembre 2023 ad agosto 2024, ha permesso di svelare irregolarità integranti specifiche ipotesi di reato, poste in essere da tre imprenditori della zona nebroidea i quali, al fine di ricevere aiuti comunitari, presentavano istanze all’Agea contenenti dati falsi o comunque privi delle informazioni dovute.

In tale ambito, infatti, l’esame della documentazione fornita dall’Agea con riguardo ai finanziamenti finalizzati allo sviluppo agro-pastorale erogati tra il 2014 e il 2024, insieme all’analisi dei rapporti finanziari, ha consentito di accertare che gli indagati avevano ottenuto indebitamente erogazioni a seguito di istanze fondate su contratti di locazione di terreni ad uso pascolo ritenuti falsi, per un ammontare complessivo pari a circa 110mila euro.

Con il Decreto è stato, quindi, disposto il sequestro delle somme disponibili sui conti correnti riconducibili agli indagati ovvero, per la parte residua non rinvenuta, sui beni di corrispondente valore e fino al raggiungimento del predetto importo, quale profitto ingiusto dei delitti contestati.