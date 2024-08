Tumore al seno, a Messina la Camminata della solidarietà

Oggi la presentazione a Palazzo Zanca. Ecco il programma di domenica 1 settembre

MESSINA – La “Camminata della solidarietà” è stata presentata oggi a palazzo Zanca alla presenza del sindaco Federico Basile e delle assessore Alessandra Calafiore e Liana Cannata. L’iniziativa in programma domenica 1 settembre, promossa in città da Emanuela La Face, Dina Picciotto, Giusy la Torre e Sabrina Zara, che hanno affrontato la lotta contro il tumore al seno, è stata accolta e condivisa dall’amministrazione comunale. Il tutto per il tramite degli assessorati alle Politiche della salute e alle Pari opportunità. All’incontro hanno preso parte le quattro ideatrici dell’iniziativa; il presidente della Lega Italiana per la lotta contro i tumori della Città metropolitana di Messina, Pietro Spadaro e una delegazione di rappresentanti del Consiglio comunale e della I Municipalità.

Il programma

Il programma della Camminata prevede il raduno alle ore 17 di domenica 1° settembre, nella piazza Roma a S. Stefano Briga. Il corteo percorrerà la vallata con le tappe previste, a piazza Pioppo a S. Stefano Medio, piazza S. Margherita per giungere a quella conclusiva nel lungomare “Graziella Campagna” a S. Margherita. L’iniziativa, anche benefica, intende sostenere la ricerca contro il cancro. Per partecipare è necessaria l’iscrizione e il ricavato sarà devoluto all’associazione Lilt di Messina che supporta le persone che lottano per il tumore al seno.

“Non possiamo che sposare iniziative come queste per l’alto contenuto sociale finalizzato a far conoscere il valore della prevenzione e soprattutto sensibilizzare la collettività ad una tematica fondamentale per la tutela della salute”, ha detto il sindaco. Basile ha poi invitato tutti a partecipare a questa giornata speciale caratterizzata da un fascio rosa, il colore simbolo della prevenzione del tumore al seno, riferendosi alle maglie che ogni partecipante indosserà e “sarà suggestivo assistere a questo corteo rosa – ha concluso Basile – che percorrerà la vallata di S. Stefano nella zona sud della nostra Città”.

“Questa iniziativa – ha proseguito l’assessora Cannata – dimostra ancora una volta l’impegno dell’amministrazione volto a interfacciarsi con il territorio. Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di queste quattro donne che hanno fatto della loro esperienza personale vissuta, una battaglia di sensibilizzazione per lanciare un forte messaggio di prevenzione e di vicinanza ad altrettante donne che stanno vivendo questa patologia. Per questa ragione, la camminata di solidarietà vuole essere simbolo anche di unione e di speranza per far sapere a chi lotta contro il tumore al seno che c’è una comunità pronta a sostenerle. Mi fa piacere – ha concluso l’assessora Cannata – che la camminata si snoderà lungo i villaggi a sud della città, i quali rappresentano il cuore pulsante della città, e come tali, intendiamo far vivere il territorio in ogni sua parte coinvolgendo le comunità residenti nelle azioni e attività volte al benessere sociale e al miglioramento della qualità della vita”.

L’assessora Calafiore nell’evidenziare la vicinanza dell’amministrazione a simili iniziative ha ricordato la sinergia tra Comune e ASP in merito all’Ottobre Rosa. “Un rapporto già consolidato e che ricorre annualmente – ha detto la Calafiore – con l’allestimento di un villaggio della salute per supportare la campagna di prevenzione del tumore al seno e per sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla fondamentale importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce. La risposta è sempre stata positiva e partecipativa, quindi ritengo che sia proficuo e importante partire anche dai villaggi per manifestare la vicinanza di tutti e far conoscere alla collettività tematiche salvavita”.

A seguire, le quattro promotrici hanno portato la loro personale testimonianza sottolineando l’importanza della prevenzione e hanno ringraziato l’amministrazione comunale per il sostegno e la vicinanza al loro obiettivo: prevenire per migliorare la qualità della vita. Anche il dottor Spadaro ha ringraziato l’amministrazione per l’attenzione rivolta alla Lilt che presiede, spiegando sotto il profilo medico gli accorgimenti da seguire nelle abitudini quotidiane, dal camminare, alla corretta alimentazione ed ha evidenziato l’importanza di effettuare diagnosi precoci al fine di potere avere migliori risultati.