Turismo. Dalla regione 100mila euro per la città di Milazzo

Ammontano a 100mila euro le somme stanziate dalla regione per la città di Milazzo, nell’ambito della promozione turistica

MILAZZO – In arrivo un finanziamento da 100mila euro per la città del Capo. Le somme, stanziate dalla regione con la legge finanziaria, saranno destinate ad iniziative di promozione turistica e territoriale di Milazzo.

Soddisfatto il sindaco Pippo Midili, che ha posto l’accento sull’importanza del turismo tanto per Milazzo quanto per l’intera provincia messinese e per tutta la Sicilia. Per discutere della questione, a Palazzo dell’Aquila il primo cittadino ha incontrato l’assessore regionale al turismo Elvira Amata, con la quale si è stabilita la necessità di opere e iniziative studiate in sinergia affinché si possa raggiungere l’obiettivo.

«Già lo scorso anno, in occasione della realizzazione di una nuova tribuna al Castello -ha commentato Midili- abbiamo fatto ripartire le manifestazioni estive che negli anni ’90 hanno fatto conoscere Milazzo a livello nazionale, grazie alla presenza di grandi artisti. Grazie al supporto di sponsor che hanno creduto nel nostro progetto di rilancio dell’immagine della città in ambito turistico ed economico, abbiamo allestito un cartellone di rilievo. Adesso con queste ulteriori risorse, potremo programmare – e lo stiamo facendo già da adesso – un’altra stagione di qualità per rendere sempre più attrattiva la nostra città. Ed è chiaro che muovendoci per tempo potremo anche avviare una sinergia con gli operatori turistici per far sì che queste manifestazioni rappresentino anche un valore aggiunto per favorire la permanenza a Milazzo dei vacanzieri».

