Turismo in crescita a Messina. Caruso: "Servono più strutture alberghiere" VIDEO - Tempostretto

Sono aumentati i posti letto, dal 2019 ad oggi, nelle nuove strutture extra alberghiere. Obiettivo dell'assessore è lavorare a nuove forme di turismo

Di Silvia De Domenico

MESSINA – I numeri presentati oggi, sulla crescita del turismo stanziale in città, arrivano dall’osservatorio turistico regionale (vedi qui). Sono stati paragonati gli anni precedenti alla pandemia all’ultimo, non tenendo conto dei dati del 2023 che è stato l’anno dei grandi eventi, musicali e sportivi, per Messina. Il sindaco Basile, il direttore generale Puccio e l’assessore al Turismo Caruso hanno spiegato come è cresciuta Messina e cosa ancora c’è da fare per farla diventare davvero una città a vocazione turistica.

Nell’ultimo anno è aumentata la richiesta di pernottamenti e questo ha portato anche ad un aumento di piccole strutture extra alberghiere. Sono le grandi strutture ricettive a mancare in città: su questo e su nuove forme di turismo intende lavorare l’assessore al ramo Enzo Caruso.