Turismo. Regione Calabria ed Ente Microcredito insieme - Tempostretto

Le grandi potenzialità della Calabria in ambito turistico possono divenire volano di sviluppo economico

REGGIO CALABRIA – Un accordo istituzionale tra la Regione Calabria e l’Ente Nazionale per il

Microcredito mira a sviluppare la filiera del turismo attraverso il Progetto “Mid I Start Up” che ha l’obiettivo di fornire l’assistenza e gli strumenti per l’avvio di nuove attività nel settore turistico o il potenziamento di quelle già esistenti. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 9 marzo, alle ore 10 e 30, alla Cittadella Regionale a Catanzaro, con un incontro dal titolo “I fondi per il turismo sostegno alle imprese per gli investimenti di sviluppo”.

I contenuti dell’incontro

“Obiettivo dell’evento – ha spiegato Antonio Rispoli dell’Ente Nazionale per il Microcredito- è quello di facilitare l’accesso a due strumenti finanziari, uno nazionale e uno regionale, rivolti alle imprese della filiera del turismo. L’Ente Nazionale per il Microcredito garantirà un accompagnamento gratuito a tutti quei soggetti che vorranno accedere a questi due finanziamenti permettendogli di strutturare in maniera

compiuta la propria idea di impresa, o il piano di sviluppo, accompagnandoli sino alla presentazione della domanda di finanziamento per l’accesso alle misure”. Nel corso dell’incontro interverranno, oltre ad Antonio Rispoli, anche Maria Antonella Cauteruccio – Dirigente Generale Dipartimento Turismo Regione Calabria, Demetrio Metallo – Confindustria Calabria sezione Turismo Fabrizio D’agostino – Presidente regionale Federalberghi e gli esperti in finanza d’impresa Salvatore Modafferi e Pietro Tropiano. La seconda parte dell’evento, dalle ore 11,30, è prevista la possibilità di fare degli incontri b2b con gli imprenditori per avere ulteriori delucidazioni in merito agli avvisi. Per partecipare all’evento è possibile accreditarsi inviando una email a: yisucal.segreteria@microcredito.gov.it