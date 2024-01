Turris-Messina. Modica: “Buon punto, la squadra ci ha creduto”

L'allenatore dei bianscoscudati loda il gruppo per la reazione nel finale: "Siamo stati premiati, loro hanno costruito meno di noi"

TORRE DEL GRECO – Dopo un finale di partita davvero concitato, tra quanto successo in campo e fuori, mister Modica ha così commentato la sfida tra Turris e Messina: “Sotto il profilo dei numeri abbiamo costruito noi più palle gol – così nella sala stampa del Liguori mister Giacomo Modica – I due gol subiti arrivano su una punizione nei primi minuti e poi praticamente una pallata in faccia. Sull’altra occasione in cui abbiamo rischiato, la traversa di Giannone, c’è una palla persa a metà campo. Ci prendiamo il punto di buon grado, la squadra ha giocato un bel calcio e si sta divertendo. I calciatori ci hanno creduto e siamo stati premiati”.

Prosegue dunque la striscia di imbattibilità del Messina che per la terza giornata consecutiva aggiunge punti alla sua classifica e si allontana dalla zona retrocessione. Nella prossima partita, il Messina ospiterà la Virtus Francavilla. Altro scontro diretto salvezza contro una squadra, terzultima, che è tornata alla vittoria contro il Foggia. Settimana prossima al Franco Scoglio però i biancoscudati dovranno fare a meno di Ortisi che era diffidato e ha rimediato il quinto giallo.

*Fonte dichiarazione RadioAmore/RadioZenith

