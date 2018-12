Processo Fenapi. Cateno De Luca: "Accuse inconsistenti ed infondate"

La nota de sindaco in merito all'udienza di oggi.

"Nonostante sia stata esclusa ogni responsabilità in ordine ad una evasione fiscale contestata a Fenapi dai giudici delle indagini preliminari,dal Tribunale della Libertà di Messina e dalla Corte Suprema di Cassazione,si è’ aperta oggi l’istruttoria dibattimentale davanti al tribunale di Messina nei confronti di Cateno De Luca attuale sindaco di Messina. Esaurita l’incombenza procedurale relativa al conferimento dell’incarico per la redazione della consulenza tecnica ammessa dal Giudice nella scorsa udienza, De Luca ha chiesto e ottenuto di poter evidenziare in tutti i particolari le ragione della infondatezza e della inconsistenza delle accuse. Dopo le dichiarazioni spontanee protrattesi per quasi tre ore dell’on De Luca,i difensori del sindaco e del presidente Satta,avvocati Taormina,Micalizzi e Mannuccia,hanno chiesto al Tribunale L’immediato proscioglimento di De Luca e di Satta per insussistenza dei fatti e comunque per intervenuta abolitio criminis. Il Tribunale ha ritenuto,allo stato,di non accogliere la richiesta. Prossima udienza il 18 gennaio 2019”