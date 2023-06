Ultimi ritocchi alla spiaggia "Bandiera blu" di S. Teresa, il sindaco: "Pronti per l'estate" - Tempostretto

Tutto pronto nel centro jonico per accogliere i bagnanti

S. TERESA – La spiaggia di S. Teresa, Bandiera blu riconosciuta dalla Fee ormai da parecchi anni, è quasi pronta ad accogliere i bagnanti. Il sindaco Danilo Lo Giudice e l’assessore Gianmarco Lombardo hanno effettuato un sopralluogo per programmare i servizi in spiaggia e altri piccoli interventi per “renderla fruibile al meglio”: pulizia dell’arenile con le borse lavoro, lavaggio dei sedili, delle piazzette e delle scalinate di accesso. Lo Giudice ha fatto il punto dei lavori di allestimento: “Sono state già realizzate le rampe con le relative passerelle, così come anche le docce e i cestini in spiaggia ed entro la settimana contiamo di completare tutto. Insomma – ha aggiunto il sindaco – siamo quasi pronti per affrontare l’estate al meglio”.

I lavori di realizzazione delle rampe di accesso all’arenile per consentire ai bagnanti di poter fruire della spiaggia sono iniziati a fine maggio, ma non sono mancati gli intoppi soprattutto nella zona di paese, quella di via del Gambero, in cui ormai rimane poca sabbia a causa dell’erosione marina. Sui quasi 4 chilometri di arenile sono state realizzate le rampe per disabili, sono state posizionate le docce, le postazioni per i bagnini. Ci saranno anche isole ecologiche e bagni chimici. Contestualmente, sul lungomare sono stati avviati i lavori di ripristino del muretto nel quartiere Sacra Famiglia che era stato abbattuto dall’ultima mareggiata.

I lavori di ricostruzione del muretto crollato

Inoltre, si sta lavorando per ripristinare la piazzetta off limits nella zona di via Del Gambero. L’assessore Domenico Trimarchi ha effettuato una ricognizione delle ringhiere che necessitano di interventi di sistemazione. “Anche queste saranno ripristinate”, ha annunciato il sindaco Lo Giudice. Infine, sono in corso i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su tutto il lungomare.

“Un servizio – ha spiegato il primo cittadino – che da diversi anni riusciamo a svolgere mediante l’impiego dei nostri operai comunali ai quali ovviamente va il nostro ringraziamento Proseguiremo anche nei prossimi giorni, cercando di creare meno disagi possibili dovendo per altro conciliare questo intervento con i lavori che sta realizzando Rfi e che ovviamente non ci consentono di poter intervenire ovunque, dovendo loro successivamente asfaltare”.

Articoli correlati