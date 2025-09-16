Un calendario di eventi per Piazza Lo Sardo: “Solo così vera riqualificazione”

La proposta del consigliere della quarta municipalità Gianmarco Luzza ha ricevuto il sostegno di Confesercenti, Confcommercio e ULM

MESSINA – Di Piazza Lo Sardo si parla ormai da tempo, tanto per la riqualificazione quanto, soprattutto e con grande rammarico, dei continui fatti di cronaca che interessano la zona. Spesso l’area è attenzionata per aggressioni ed episodi che hanno richiamato a un miglior approccio in tema di sicurezza. Ma se per farlo non servisse soltanto maggiore controllo? È questa l’idea di Gianmarco Luzza.

Un calendario di eventi per Piazza Lo Sardo

Il consigliere della quarta municipalità, infatti, nei giorni scorsi ha chiesto di istituire un tavolo tecnico al quale far sedere l’amministrazione, la municipalità, imprenditori, commercianti e rappresentanti di categoria. Il fine? Definire un calendario di eventi per i prossimi mesi che possa animare la piazza, portando a una vera riqualificazione.

Luzza: “Ridare vitalità alla piazza”

Luzza ha spiegato: “L’obiettivo è ridare vitalità alla piazza con eventi enogastronomici, musicali, sportivi e culturali, in grado di richiamare cittadini e visitatori e, allo stesso tempo, sostenere le attività commerciali del territorio. È ora di cambiare approccio . Da troppo tempo il dibattito si concentra esclusivamente sulla presenza delle forze dell’ordine e sulle misure repressive. È una visione miope, che non risolve il problema ma rischia anzi di aggravarlo. Servono sì sicurezza e controlli, ma da soli non bastano: senza una visione più ampia, fatta di riqualificazione, investimenti e protagonismo delle realtà locali, la piazza è destinata all’abbandono. O si costruisce una risposta collettiva e condivisa, oppure continueremo a rincorrere emergenze senza affrontarne le cause”.

Palella: “Piazza Lo Sardo da valorizzare, siamo favorevoli”

E a dargli ragione sono state anche le categorie. Alberto Palella per Confcommercio ha affermato: “Sono favorevole al tavolo tecnico per capire cosa mettere in campo per valorizzare l’area in oggetto. Fermo restando che da tempo abbiamo anche chiesto il nuovo piano del commercio che anche in questo caso potrebbe avere un importanza fondamentale”.

E così ha parlato Carmelo Picciotto per Confcommercio: “Le nostre piazze storiche rappresentano un valore fondamentale per la comunità. È quindi essenziale istituire un tavolo di regia che consenta non solo la loro tutela, ma anche il loro rilancio, in un’ottica che tenga conto della sicurezza, della rigenerazione urbana e del miglioramento della qualità della vita. In particolare, è necessario che venga attivato un tavolo tecnico dedicato a Piazza Lo Sardo, al fine di pianificare e coordinare gli interventi strategici che ne valorizzino il ruolo centrale nella vita sociale e culturale della città”.

Arcovito: “Iniziativa di grande interesse”

Favorevole anche Gabriele Arcovito, presidente dell’ULM, Unione locali Messina: “L’Unione Locali Messina accoglie con grande interesse questa iniziativa e conferma la sua disponibilità a dare un contributo costruttivo. Riteniamo che per il successo del progetto sia fondamentale una stretta interlocuzione tra esercenti diurni e notturni, le istituzioni e gli esperti del settore. Solo un approccio sinergico, che tenga conto delle diverse esigenze, potrà portare a soluzioni efficaci per valorizzare, rendere viva e sicura la piazza, in particolare in vista delle festività natalizie”.