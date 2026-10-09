 "Un laghetto maleodorante e liquami in spiaggia nel villaggio Sant'Agata", la protesta di un cittadino

“Un laghetto maleodorante e liquami in spiaggia nel villaggio Sant’Agata”, la protesta di un cittadino

Gianluca Santisi

“Un laghetto maleodorante e liquami in spiaggia nel villaggio Sant’Agata”, la protesta di un cittadino

venerdì 09 Ottobre 2026 - 19:18

La situazione si protrarrebbe da parecchie settimane e a nulla sono valse le segnalazioni all'Amam

MESSINA – Una situazione di degrado e di minaccia per la salute che ormai da parecchie settimane affligge la riviera del Villaggio Sant’Agata, in corrispondenza della chiesa. È la segnalazione di un cittadino che ha inviato una nota all’Amam e alla testate giornalistiche. “A causa di evidenti malfunzionamenti del sistema fognario – scrive il cittadino – si è formato un laghetto maleodorante e ovviamente causa di problemi di igiene e di salute ormai da diverse settimane”.
Il cittadino spiega di essersi rivolto al servizio guasti dell’Amam ma di aver ottenuto solo un generico “solleciteremo”, che dopo tanto tempo non può essere una risposta soddisfacente. “In aggiunta a ciò – aggiunge il residente – i tombini, poco distanti, rovesciano i liquami sulla spiaggia ed in acqua”. A corredo della segnalazione sono state allegate delle fotografie.

Tombini ridotto

“È evidente che è una situazione insostenibile da tutti i punti di vista soprattutto per il perdurare del problema che non sembra neanche avviato a soluzione, visto l’intervento sporadico di qualche mezzo. Ma per fortuna abbiamo la bandiera blu!”, conclude amaramente il cittadino.

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