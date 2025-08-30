 Un manifesto per Torre Faro: "Facciamo rinascere il nostro borgo, ora o mai più"

Redazione

sabato 30 Agosto 2025 - 11:00

I comitati Messina 3S e Salviamo Torre Faro all'attacco dell'amministrazione

MESSINA – I comitato Messina 3S e Salviamo Torre Faro hanno chiamato a raccolta abitanti, commercianti, imprenditori e tutta la popolazione del villaggio per “richiamare l’attenzione su una questione che da decenni affligge” il borgo. I due comitati, infatti, sottolineano come Torre Faro sia un borgo “splendido, ricco di storia, identità e potenzialità” ma anche “abbandonato all’incuria, alla disorganizzazione e a un’amministrazione troppo spesso sorda ai veri bisogni della comunità”.

I comitati: “È tempo di agire per Torre Faro”

“È tempo di agire, insieme – scrivono i due comitati, che poi attaccano l’amministrazione Basile”. Tra le domande “a cui nessuno ha mai risposto” ci sono: “Perché un borgo di pescatori come Torre Faro non ha un porticciolo per le feluche e barche o un’area dignitosa per la vendita del pesce locale? Perché ogni estate ci ritroviamo con piani di viabilità caotici e improvvisati, che penalizzano residenti e attività? Perché nessuno ha mai progettato seriamente la rimozione delle barriere architettoniche, rendendo impossibile la mobilità a persone con disabilità o famiglie con passeggini? Perché non si è mai pensato a creare un vero ‘brand turistico’ di Torre Faro, valorizzando simboli unici come il Pilone, le feluche e la nostra storia? Perché tutti i tentativi di riqualificazione sono sempre stati disorganici, scollegati, senza una visione d’insieme, estetica e funzionale?”.

“Torre Faro sorpassata dagli altri borghi siciliani”

Poi l’affondo: “Così gli altri ci sorpassano. Mentre Torre Faro resta bloccata tra promesse mancate e interventi improvvisati, altri borghi siciliani ci mostrano che un altro futuro è possibile. Realtà come Marzamemi, Scopello, Cefalù, Sampieri e tanti altri hanno investito nella cura del territorio, nell’accessibilità, nella promozione delle loro tradizioni e nella creazione di un’identità turistica forte e riconoscibile. Hanno saputo riqualificare senza snaturare, con scelte condivise tra amministrazioni attive e cittadini consapevoli. Oggi attirano turisti da tutta Italia e dall’estero, creano occupazione, valorizzano la cultura locale. Noi invece restiamo fermi, a guardare”.

La proposta di un bando per trovare proposte per Torre Faro

Infine la proposta per Torre Faro: “Un progetto dal basso, per tutti. Vogliamo lanciare un percorso di democrazia partecipata, concreto e inclusivo. Ecco l’idea: indire un bando pubblico rivolto a professionisti del territorio. Architetti, urbanisti, paesaggisti. Il bando dovrà rispondere ai veri problemi elencati sopra: viabilità, accessibilità, spazi pubblici, pesca, turismo. Ogni proposta ricevuta sarà valutata dai cittadini, che voteranno quella migliore. Il progetto vincente riceverà un premio economico, finanziato tramite una raccolta fondi pubblica. Il progetto sarà donato all’amministrazione comunale, che non avrà più scuse per non realizzarlo: sarà pronto, condiviso e approvato dalla comunità”.

