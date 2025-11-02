Un Messina spettatore termina la striscia positiva a Caltanissetta

I peloritani subiscono una rete a freddo di Terranova che decide il match. Biancoscudati che dopo sei risultati utili consecutivi ritrovano la sconfitta, la prima in trasferta

CALTANISSETTA – Sconfitto il Messina nella decima giornata di campionato in Serie D. Al “Marco Tomaselli” di Caltanissetta i biancoscudati peloritani affrontavano la Nissa, formazione in forma che si conferma imbattibile in casa propria. Una sfida avara di emozioni e con un Messina che non ha creato molto, forse la stanchezza in casa peloritana inizia a farsi sentire con mister Romano che cambia diverse pedine in mezzo al campo nell’undici titolare.

Pronti via la Nissa prende campo e al 4′ minuto va a segno con Terranova, nell’occasione disattenta la retroguardia e forse poco reattivo Sorrentino tra i pali, il portiere biancoscudato però avrà occasione di riscattarsi con delle parate importanti. Davanti il Messina invece è in difficoltà con la collaudata, per forza di cose, coppia Touré-Roseti che stavolta non incide. Unica conclusione verso la porta del primo tempo di Saverino, a partita in corso subentra Azzara che firma la seconda conclusione verso la porta che Castelnuovo para senza problemi.

Dopo sei risultati utili consecutivi arriva la seconda sconfitta in campionato per il Messina, la prima fuori casa che fin qui era stato un po’ il fortino degli uomini di mister Romano. Resta a due punti in classifica, sarebbero 16 senza penalizzazione, e settimana prossima si aspetta la Vibonese al “Franco Scoglio”.

Primo tempo

Iniziano decisamente meglio i locali che chiudono già il Messina nella propria area. Al 4′ il vantaggio della Nissa con un’azione che parte da destra, la palla messa al centro sfila, impatta di testa sul secondo palo Terranova, non perfetto Sorrentino con la palla che lo supera. Gli ospiti reagiscono una decina di minuti dopo, palla persa e riparte Roseti, scarico all’ultimo su Touré che prova sul primo palo ma guadagna solo angolo che viene poi sprecato.

Ancora Messina pericoloso al 19′, pallone messo in area, Roseti è in buona posizione ma viene anticipato da Silvestri. Si gioca ad una porta sola ma il Messina quando trova spazio per ripartire è pericoloso, al 26′ ci riprova sempre dal vertice sinistro dell’area avversaria Saverino, palla indirizzata sul primo palo che si perde sul fondo. Risponde la Nissa che al 29′ con Terranova, l’autore della prima rete, trova spazio a sinistra e poi prova col destro a giro a sorprendere Sorrentino sul secondo palo, pallone alto.

Cala un po’ la Nissa, il Messina costruisce senza fretta. Al 45′ buona manovra degli uomini di Romano, la palla gira da sinistra a destra, Maisano rientra e serve Fravola al limite dell’area, fa muro la difesa locale. Poi calcio di punizione all’interno dell’unico minuto di recupero concesso dall’arbitro, palla scodellata in mezzo per Trasciani che manda di testa alto sopra la traversa.

Secondo tempo

Torna in campo aggressivo il Messina che conquista un angolo nei primi minuti della ripresa, ma Castelnuovo ancora non è stato chiamato a parare. Arrivano i primi cambi, tra le file locali Rapisarda per l’infortunato Tuminelli e poi l’ex Kragl rileva Rotulo. Mister Romano toglie gli interni di centrocampo Saverino e Fravola, al loro posto Zucco e Aprile. Al 65′ pericolosa la Nissa con De Felice che si ritrova a tu per tu con Sorrentino dopo l’uscita difensiva sbagliata, stavolta ha la meglio il portiere peloritano.

Al 68′ punizione pericolosa per la Nissa, sul pallone Kragl e Terranova, va quest’ultimo che mira al sette, strepitoso colpo di reni di Sorrentino che allunga in angolo. Al 71′ prova a esplorare la profondità la Nissa con il neo entrato Diaz, al posto di Terranova, chiude la diagonale Bosia che lo stoppa ma nell’occasione subisce un colpo. Coglie l’occasione mister Romano che ridisegna la sua squadra, fuori Bosia e Garufi, dentro Azzara e Tesija.

Si entra nell’ultimo quarto d’ora e ha ancora una chance del raddoppio la formazione di casa. De Felice trova spazio a sinistra dove si è spostato Maisano nella linea a quattro, troppo altruista prova a servire a centro area Diaz che viene anticipato. All’81’ ancora chiamato ad una grande parata Sorrentino sulla conclusione di De Felice alza in angolo. Si rivede il Messina in avanti, Azzara sventaglia da sinistra a destra dove Touré controlla e poi mette al centro, di testa Roseti però non è preciso. Vengono segnalati cinque minuti di recupero, al 94′ occasione per Azzara che impegna Castelnuovo ma la conclusione è debole. Sarà l’ultima occasione da segnalare del match.

Nissa – Acr Messina 1-0

Nissa (3-5-2): Castelnuovo; Bruno, Silvestri (dal 92′ Marino), Megna; Napolitano, Rotulo (dal 62′ Kragl), Agnello, Palermo, Tumminelli (dal 51′ Rapisarda); De Felice (dal 84′ Crisci), Terranova (dal 69′ Diaz).

In panchina: Creuso, Croca, Cittadino, Ciniero.

Allenatore: Alessandro Tatomir.

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; De Caro, Trasciani, Bosia (dal 74′ Azzara); Maisano, Fravola (dal 57′ Aprile), Garufi (dal 74′ Tesija), Saverino (dal 57′ Zucco), Orlando (dal 87′ Bombaci); Touré, Roseti.

In panchina: Paduano, Clemente, Yekalej, Veron.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Marcatori: Terranova 4′ (N).

Ammoniti: 15′ (M).

Calci d’angolo: 4-5. Recupero: 1’ + 5′.

Arbitro: Cataldo Zito di Rossano.

Assistenti: Omar Bignucolo di Pordenone & Andrea Mapelli di Treviglio.