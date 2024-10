Un murale per abbellire il paese: a Briga Superiore l’opera “collettiva” della Pro Loco

L'idea, nata per i più piccoli, ha coinvolti anche gli adulti, che si sono appassionati al progetto

MESSINA – Un murale realizzato su uno dei muri della chiesa del paese, per abbellirlo e coinvolgere tutti, grandi e piccini. È stata questa l’iniziativa messa in campo dalla Pro Loco di Briga Superiore, presieduta Letterio Manganaro, che si è avvalsa della guida dell’artista Flavia Vizzari. L’idea originale era quella di abbellire l’area, coinvolgendo soprattutto i bambini. Ma alla realizzazione del murale hanno finito per partecipare anche gli abitanti meno giovani, che si sono riuniti per diversi giorni nel pomeriggio per quella che è diventata un’opera collettiva.

Manganaro ha raccontato: “L’idea iniziale era quella di coinvolgere bambini e ragazzi, ma alla fine hanno partecipato anche i genitori. Per il paese è stato un bel momento di comunità, perché poi durante la realizzazione si sono raccolti in tanti per commentare, scherzare e osservare i progressi”. E non è detto che si finisca qui, anzi: “Già c’è chi vorrebbe farne un altro, ma magari lo faremo più avanti, quando i ragazzi saranno meno impegnati con la scuola”.

E così ha parlato Flavia Vizzari, pittrice e maestro d’arte da 45 anni: “Ho ricevuto l’invito dal presidente della Pro Loco, con cui collaboro da socia dal 2009, e mi ha chiamata per cercare in qualche modo di invogliare i bambini nel decorare questi muri. Ho accettato nonostante si trattasse di un grande impegno, ma mi piace insegnare e lavorare con i bambini. Sapevamo che andava realizzata qualcosa di bello, per abbellire il paese. Da lì ho fatto un progetto, con archi e strutture che fossero in sintonia coi palazzi circostanti e con la chiesa. Siamo partiti da alcuni disegni preliminari fatti dai bambini, che all’inizio erano pochi. Man mano hanno iniziato a partecipare anche le mamme, che si sono appassionate. Credo che alla fine sia venuto fuori un bel lavoro”.