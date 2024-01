"Un Natale di gioia", le iniziative del Teatro dei Naviganti per bambini e famiglie - Tempostretto

Il 3, 4 e 5 gennaio mattinate di festa nei quartieri La Palmara e San Giovannello

MESSINA – Come sempre tra la gente, nelle piazze e nei quartieri, specialmente quelli più lontani dal centro e dalle luci della ribalta. Questo è “Un Natale di gioia”, ovvero il calendario delle attività natalizie, nell’ambito delle manifestazioni organizzate e finanziate dal Comune di Messina, organizzato dal Teatro dei Naviganti. Il 3, 4 e 5 gennaio attività mattutine dedicate ai piccoli ed alle famiglie. Laboratorio, merenda e spettacolo che allieteranno le mattinate di festa nei quartieri La Palmara e San Giovannello.

“La nostra scelta – dice Domenico Cucinotta, direttore e regista del Teatro dei Naviganti – è sempre coerente. Il nostro teatro si trova in via del Santo. E proprio qui, oltre che a San Giovannello, vogliamo prestare opera! Saremo proprio nel parchetto che è sorto qualche anno fa, quando l’amministrazione ha colto il movimento spontaneo della cittadinanza, che desiderava uno spazio di condivisione. La nostra compagnia si è molto spesa in quel momento storico. Il progetto iniziale prevedeva anche uno spazio da dedicare proprio agli spettacoli; non è stato possibile realizzarlo, ma quello che è nato è comunque uno spazio che, soprattutto i più giovani, usano come luogo di incontro e svago. Essere lì per noi rappresenta una vittoria ed un dono per il quartiere che ci ospita generosamente ed entusiasticamente oramai da ventitré anni. Il 3 ed il 4 di gennaio saremo dunque al parchetto della Palmara; il 5 invece nello spazio antistante alla chiesa parrocchiale di Maria Regina degli Apostoli Case Gescal a San Giovannello; un’altra realtà viva ed attiva a tutto tondo sul territorio e che ha accolto con gioia la nostra richiesta di ospitalità”.

Le attività proposte saranno: laboratorio creativo per bambini “Incantesimi di parole” a cura di Cettina Mangano ed a seguire spettacoli nei diversi giorni “La notte di Giufà”, “Favole Italiane” e “I tre porcellini”, tutte produzioni del Teatro dei Naviganti. Gli incontri saranno allietati dalle merende a cura dei partner del progetto, ovvero il Ritrovo Fontanazza ed il Laboratorio Pasticceria Giacobbe Giuseppe. Il tutto ovviamente libero e gratuito.