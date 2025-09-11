Un Palazzo Zanca da valorizzare: l’idea di visite guidate per turisti, croceristi e scuole

Saranno organizzate anche grazie ai ragazzi del servizio civile nazionale. Caruso: "Il palazzo è ricco di opere d'arte e storia"

MESSINA – Palazzo Zanca sarà valorizzato con visite guidate dedicate a cittadini e croceristi, come già fatto con le scuole. Lo ha spiegato l’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso durante la seduta odierna della quinta commissione consiliare, presieduta da Raimondo Mortelliti.

Caruso: “Palazzo Zanca attenzionato da croceristi e scuole”

Caruso ha affermato: “Il tema di oggi è la valorizzazione di questo palazzo, che ha compiuto 100 anni dalla sua fondazione e molto spesso è attenzionato da croceristi e scuole. Fino a ora il vigile D’Amore ha guidato spontaneamente i visitatori, in maniera gratuita. Abbiamo pensato di avvalerci dei ragazzi del servizio civile nazionale. Abbiamo attivato, oltre quelle già aperte per la cultura, per il turismo 4 posizioni e questi ragazzi ci stanno supportando tra info point e museo di storia naturale, ma potrebbero farlo anche qui”.

Palazzo Zanca “ricco di opere d’arte”

“Palazzo Zanca ha tante opere d’arte – ha proseguito l’assessore – oltre a destare attenzione per il palazzo stesso. In cima alla facciata c’è la Regina del Peloro, abbiamo il busto di Antonello, la sala di Consiglio e il Salone delle Bandiere, la stanza del sindaco e tutti i decori. Palazzo Zanca è anche una delle tappe della caccia al tesoro: le finestre riportano i simboli di tutte le regioni e i turisti devono trovare il simbolo di Firenze. Ci sono targhe e iscrizioni, storie della nostra tradizione come Dina e Clarenza”.

Carbone chiede un sopralluogo alla Cappuccini

Nella stessa seduta, Dario Carbone di Fratelli d’Italia ha chiesto aggiornamento sulla riapertura della piscina “Cappuccini”, visto che la quinta commissione si occupa anche di sport. Il consigliere ha richiesto un sopralluogo per verificare lo stato della struttura e dei lavori, da effettuare con l’assessore Finocchiaro e Messina Social City. Ha spiegato: “La piscina doveva essere riaperta oltre un anno fa ed invece ad oggi permane il silenzio sulla data in cui si potrà ricominciare a fruire di un impianto così importante”.

Il consigliere: “Messina ha perso le speranze”

“Addirittura – ha aggiunto – con una delibera di giunta di inizio giugno il Comune di Messina ha affidato alla Messina Social City la struttura ma trascorsi tre mesi da tale provvedimento non si ha nessuna notizia in merito. I cittadini messinesi hanno ormai perso le speranze e si sono abituati ad una carenza cronica di impianti natatori in città e tale sentimento di rassegnazione non può che farci riflettere sulla gestione complessiva degli impianti sportivi in città”.

Poi ha concluso: “Giornalmente ricevo richieste di informazione da numerosi cittadini che vorrebbero usufruire ed allenarsi in una struttura che soltanto qualche anno fa era il fiore all’occhiello dell’impiantistica natatoria mediterranea: si tratta non soltanto di sportivi che praticano lo sport a livello agonistico ma anche e soprattutto di appassionati di nuoto e di parenti di soggetti disabili gravi per i quali è fondamentale poter utilizzare una piscina”.